Evcil hayvan sahiplenmek git gide yaygınlaşan bir hale geliyor. Yüksek katlı binaların ağırlıklı olduğu yerlerde kedilerle küçük ırk köpekler, daha müstakil bahçeli konutlarda köpekler revaçta. Sevgiyle büyütülen, mutlu köpekler bu yazımızın konusu değil.
Orta ve büyük ırk, baskın karakterli köpekler değil bir canlının bir eşyanın sorumluluğu verilmeyecek kişilerde adeta bir silaha dönüşüyor.
Sosyal hayatta bir yer edinememiş, herhangi bir konuda başarılı olamamış, sevgiyle büyütülmemiş, kavganın şiddetin ortasında çocukluk geçirmiş, hor görülmüş, dışlanmış bu kişilerin kendini ispatlama çabasına köpekler kurban ediliyor. Ağırlıklı olarak pitbull bu kişilerin tercih ettiği köpeklerin başını çekiyor. Üretilmesi yasak ırklar arasında olmasına rağmen kolaylıkla çoğaltılan, sosyal medya gruplarında ucuz paralar karşılığında satılan köpeklerin temini oldukça kolay. Köpeği alanlar saldırgan, sert yetiştiriyor. Köpek dövüşleri düzenleniyor, bahisler kuruluyor. Dövüştürülmeyenler çevreyi korkutmak, terörize etmek amacıyla elde tutuluyor.
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Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezlerinin üretilmesi, sahiplendirilmesi, satışı, reklamının yapılması 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasak. Yasağa temel oluşturan baskın karakterli, güçlü çene yapısına sahip bu hayvanların art niyetli ellerde getirildiği durum.
Bu ırklar yasak olduğu için üzerine çok konuşuluyor ancak Türkiye’de kangal dövüşleri de oldukça meşhur. Çoban köpeği olarak yetiştirilen Sivas menşeili kangalların erkekleri 66 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu kadar güçlü bir hayvanın dövüştürüldüğünde nasıl bir karaktere bürüneceğini tahmin etmek zor değil.
Hayvanların bu denli istismar edilmesine ‘dur’ denmesinin zamanı geldi geçiyor bile. Herkesin elini taşın altına koymasının tam vaktidir.
Sevgiyle kalın...
Köpekler silahınız değil!
Evcil hayvan sahiplenmek git gide yaygınlaşan bir hale geliyor. Yüksek katlı binaların ağırlıklı olduğu yerlerde kedilerle küçük ırk köpekler, daha müstakil bahçeli konutlarda köpekler revaçta. Sevgiyle büyütülen, mutlu köpekler bu yazımızın konusu değil.
Orta ve büyük ırk, baskın karakterli köpekler değil bir canlının bir eşyanın sorumluluğu verilmeyecek kişilerde adeta bir silaha dönüşüyor.
Sosyal hayatta bir yer edinememiş, herhangi bir konuda başarılı olamamış, sevgiyle büyütülmemiş, kavganın şiddetin ortasında çocukluk geçirmiş, hor görülmüş, dışlanmış bu kişilerin kendini ispatlama çabasına köpekler kurban ediliyor. Ağırlıklı olarak pitbull bu kişilerin tercih ettiği köpeklerin başını çekiyor. Üretilmesi yasak ırklar arasında olmasına rağmen kolaylıkla çoğaltılan, sosyal medya gruplarında ucuz paralar karşılığında satılan köpeklerin temini oldukça kolay. Köpeği alanlar saldırgan, sert yetiştiriyor. Köpek dövüşleri düzenleniyor, bahisler kuruluyor. Dövüştürülmeyenler çevreyi korkutmak, terörize etmek amacıyla elde tutuluyor.
*
Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezlerinin üretilmesi, sahiplendirilmesi, satışı, reklamının yapılması 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasak. Yasağa temel oluşturan baskın karakterli, güçlü çene yapısına sahip bu hayvanların art niyetli ellerde getirildiği durum.
Bu ırklar yasak olduğu için üzerine çok konuşuluyor ancak Türkiye’de kangal dövüşleri de oldukça meşhur. Çoban köpeği olarak yetiştirilen Sivas menşeili kangalların erkekleri 66 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu kadar güçlü bir hayvanın dövüştürüldüğünde nasıl bir karaktere bürüneceğini tahmin etmek zor değil.
Hayvanların bu denli istismar edilmesine ‘dur’ denmesinin zamanı geldi geçiyor bile. Herkesin elini taşın altına koymasının tam vaktidir.
Sevgiyle kalın...