Kısırlaştırma konusunda kafanız karışmasın

Kısırlaştırma bir kedinin ya da köpeğin doğasına aykırı mıdır? Kısırlaştırılırsa evcil hayvan depresyona girer mi? Kısırlaştırmanın ileri yaşlarda hayvana bir zararı dokunur mu? Kısırlaştırıldığında kızgınlık belirtileri tamamen ortadan kalkacak mı? Bir kere doğum yaptıktan sonra kısırlaştırmak gerekir? Ergenliğe girmeden ve çiftleşmeden kısırlaştırma doğru mudur?
Evcil hayvanla birlikte yaşama kültürü ülkemizde git gide yaygınlaşıyor. Özellikle gençler evde bir kedi köpek olmasına daha sıcak bakıyorlar. Evcil hayvanların bakımı, temel ihtiyaçlarının giderilmesi, koruyucu sağlık uygulamalarının yaptırılması sağlığını koruması için çok önemli. Evcil hayvanlar açısından diğer önemli bir konu ise kısırlaştırma.
Dişi hayvanlarda ovaryumlarla (yumurtalık) uterusun (rahim), erkek kedilerde testislerin cerrahi müdahale ile alınması işlemidir. Hedefi kızgınlık durumu ile birlikte çiftleşme isteğinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Başarı oranı çok yüksek operasyonlardır. Hasta aynı gün taburcu edilir, birkaç gün içinde günlük yaşantısına geri döner.
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Çifteşme isteğinin kime ne zararı var sorusu akla gelebilir. Kısırlaştırma hayvanların yaşam kalitesinin artması için gereklidir. Erkek kedi ya da köpeğin işaretleme yapması, dişinin sürekli farklı tınılarla miyavlaması sizi rahatsız etmeyebilir. Evcil hayvanınız ise oldukça rahatsızdır, çiftleşemediği için strese girer, huzursuz ve mutsuz olur.
Her defasında eşleştirme düşünenlerdenseniz FIP gibi ölümcül hastalıkların cinsel yolla bulaştığını hatırlatmak isterim. Dişiler açısından ise gebe kalmama ihtimali neredeyse yok gibidir. Her doğumda aile git gide kalabalıklaşır. Yavruları sahiplendirmek oldukça zor bir süreçtir. Sürekli gebelik ve doğum dişi hayvan için yıpratıcı, yorucu bir süreçtir. Önemli olan sahiplerinin değil evcil hayvanın yaşam konforudur. Bunun için tek yol kısırlaştırmadır. Hormon iğneleri, ilaçları kullanımı da uzun vadede sağlık sorunlarına yol açar.
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Doğasına aykırı olup olmadığı çok konuşulan bir argümandır. Hayvanların doğal yaşam alanları evlerimizin içi değildir. Doğasından başka bir hayat sürmeye başlamıştır. Kısırlaştırılan evcil hayvan depresyona girmez. Hayvanlarda fiziksel bir durumdur ve bu durum ortadan kalktığında farkında olmayacaktır. Kısırlaştırmak için ergenliğe girmesi, çiftleşmesi hatta bir kere doğum yapması gerekmez. 5-6 aylıkken henüz kızgınlık başlamadan kısırlaştırılması idealdir. Erken kısırlaştırmada operasyon ve iyileşme süreci çok daha kolay olacaktır. Kızgınlık döneminde özellikle erkek kediler evdeki bir oyuncak ya da battaniye ile çiftleşme hareketi yapabilir. Geç kısırlaştırılan hayvanlarda bu durum davranış bozukluğu olarak kalabilmektedir. Genç kısırlaştırmalarda bu durum görülmez. Kısırlaştırma ile kızgınlık sona erer. Sürekli karşılayamadığı bir eşleşme isteği olmayan hayvan mutludur.
Kısırlaştırılan dişi kedilerde rahim iltihabı (Pyometra), yumurtalık kanserleri, rahim kanseri riski tamamen ortadan kalkar. Erkek hayvanlarda da testis kanseri olasılığı ortadan kalkar.
Sağlıkla kalın..
Kısırlaştırma konusunda kafanız karışmasın
Kısırlaştırma bir kedinin ya da köpeğin doğasına aykırı mıdır? Kısırlaştırılırsa evcil hayvan depresyona girer mi? Kısırlaştırmanın ileri yaşlarda hayvana bir zararı dokunur mu? Kısırlaştırıldığında kızgınlık belirtileri tamamen ortadan kalkacak mı? Bir kere doğum yaptıktan sonra kısırlaştırmak gerekir? Ergenliğe girmeden ve çiftleşmeden kısırlaştırma doğru mudur?
Evcil hayvanla birlikte yaşama kültürü ülkemizde git gide yaygınlaşıyor. Özellikle gençler evde bir kedi köpek olmasına daha sıcak bakıyorlar. Evcil hayvanların bakımı, temel ihtiyaçlarının giderilmesi, koruyucu sağlık uygulamalarının yaptırılması sağlığını koruması için çok önemli. Evcil hayvanlar açısından diğer önemli bir konu ise kısırlaştırma.
Dişi hayvanlarda ovaryumlarla (yumurtalık) uterusun (rahim), erkek kedilerde testislerin cerrahi müdahale ile alınması işlemidir. Hedefi kızgınlık durumu ile birlikte çiftleşme isteğinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Başarı oranı çok yüksek operasyonlardır. Hasta aynı gün taburcu edilir, birkaç gün içinde günlük yaşantısına geri döner.
*
Çifteşme isteğinin kime ne zararı var sorusu akla gelebilir. Kısırlaştırma hayvanların yaşam kalitesinin artması için gereklidir. Erkek kedi ya da köpeğin işaretleme yapması, dişinin sürekli farklı tınılarla miyavlaması sizi rahatsız etmeyebilir. Evcil hayvanınız ise oldukça rahatsızdır, çiftleşemediği için strese girer, huzursuz ve mutsuz olur.
Her defasında eşleştirme düşünenlerdenseniz FIP gibi ölümcül hastalıkların cinsel yolla bulaştığını hatırlatmak isterim. Dişiler açısından ise gebe kalmama ihtimali neredeyse yok gibidir. Her doğumda aile git gide kalabalıklaşır. Yavruları sahiplendirmek oldukça zor bir süreçtir. Sürekli gebelik ve doğum dişi hayvan için yıpratıcı, yorucu bir süreçtir. Önemli olan sahiplerinin değil evcil hayvanın yaşam konforudur. Bunun için tek yol kısırlaştırmadır. Hormon iğneleri, ilaçları kullanımı da uzun vadede sağlık sorunlarına yol açar.
*
Doğasına aykırı olup olmadığı çok konuşulan bir argümandır. Hayvanların doğal yaşam alanları evlerimizin içi değildir. Doğasından başka bir hayat sürmeye başlamıştır. Kısırlaştırılan evcil hayvan depresyona girmez. Hayvanlarda fiziksel bir durumdur ve bu durum ortadan kalktığında farkında olmayacaktır. Kısırlaştırmak için ergenliğe girmesi, çiftleşmesi hatta bir kere doğum yapması gerekmez. 5-6 aylıkken henüz kızgınlık başlamadan kısırlaştırılması idealdir. Erken kısırlaştırmada operasyon ve iyileşme süreci çok daha kolay olacaktır. Kızgınlık döneminde özellikle erkek kediler evdeki bir oyuncak ya da battaniye ile çiftleşme hareketi yapabilir. Geç kısırlaştırılan hayvanlarda bu durum davranış bozukluğu olarak kalabilmektedir. Genç kısırlaştırmalarda bu durum görülmez. Kısırlaştırma ile kızgınlık sona erer. Sürekli karşılayamadığı bir eşleşme isteği olmayan hayvan mutludur.
Kısırlaştırılan dişi kedilerde rahim iltihabı (Pyometra), yumurtalık kanserleri, rahim kanseri riski tamamen ortadan kalkar. Erkek hayvanlarda da testis kanseri olasılığı ortadan kalkar.
Sağlıkla kalın..