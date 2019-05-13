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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Kedi ve köpeklerde Giardia tehlikesi

13 Mayıs 2019

Giardia bağırsaklara yerleşerek, sindirim sistemini alt üst eden bir parazit türüdür.

İnsanlarda da görülebilen giardia, kedi ve köpeklerde de sıklıkla görülür. Giardia kirli su ve yiyeceklerden evcil hayvanınıza kolayca bulaşır. Su birikintileri, kanalizasyonların karıştığı sular, dışkıyla temas etmiş yiyecekler ciddi bir tehlike oluşturur. Enfekte bir hayvanın dışkı yaptığı her yeşil alan, park, bahçe bulaşma odağı haline gelir. Uygun sıcaklık ve nemli ortamda giardia kistleri, haftalarca yaşamlarını sürdürebilir.

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Köpeklerde görülme sıklığı kedilere göre yüksektir. Her yere burnunu sokan, her gördüğü yiyeceği ağzına atmaya çalışan köpeklerle sürekli evin dışına gidip gelen kediler risk grubundadır.
Kist ve yumurta formları konakçıda sinsice bekler, evcil dostumuz oral yolla aldığında ince bağırsağa doğru yol alır. Bağırsak florasını bozarak ishali tetikler, bu yolla da çevreye yayılımını sürdürür.

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Enfekte hayvanda ishal başlar ve birkaç gün devam eder. Birkaç gün sonunda kesilir ve tam sorunun bittiği düşünüldüğünde yeniden ortaya çıkar. Halsizlik, iştahsızlık, ateş ishalle beraber seyreden belirtilerdir.
Giardia şüpheli hayvana kesin tanı konulması için kan testlerinin yanında özel geliştirilmiş testlerin yapılması önerilir. Tedavi edilmesi mümkün olan bir hastalıktır. İlaç tedavisinin yanı sıra hastanın genel durumunu düzeltmek için kaliteli mamalarla beslemek, vitamin ve mineral takviyeleri kullanmak fayda sağlayacaktır. En önemlisi de muhtemel hastalık kaynaklarından uzak tutmak gerekir.

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