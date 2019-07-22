Kedilerde, köpeklerde sarılık sıklıkla görülebilen bir hastalıktır.
Patiler, ağız içi, dil, göz içi, kulak içi ve karın altının sarı bir renk almasıyla kendini belli eder. Hastalığın ismi bundan gelmektedir. Bu bulgulara iştahsızlık, halsizlik, zayıflama eşlik eder. Hasta hayvan koyu sarı bir idrar yapar. Sarılık bir deri hastalığı değil karaciğer problemidir. Mukoza ve derideki sarı renk hastalığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kalp kurdu, safra yolunda tıkanıklıklar, kırmızı kan hücrelerinin tahribatı ve bazı kanser türleri de sarılık belirtileri gösterebilir.
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Sarılık ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sorundur. Hastalığa yönelik tedavilerde altta yatan nedenin belirlenmesi başarı şansını artırır. İnternet üzerinden, sarılık atlatmış hayvan sahiplerinin deneyimlerine dayanarak evde tedavi uygulamaya çalışmak evcil hayvanın kaybedilmesine neden olabilir. Sarılıkların büyük çoğunluğu karaciğer kaynaklıdır. Tedavinin geciktirilmesi organın işlevini yitirmesine karaciğer yetmezliğine neden olur. Kalp kurdu ciddi bir tedavi gerektiren hastalıktır geciken tedavide kalp işlevini yitirebilir. Kırmızı kan hücrelerinin tahribatıyla ilgili sarılık için veteriner hekimin önereceği tedavi protokolünü titizlikle uygulamak gerekir. Kanser kaynaklı bir sarılıkta da yapabileceğiniz tek şey hekiminize güvenmek olacaktır.
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Sarılıkların birçoğu erken teşhis ve doğru tedavi ile kısa sürede iyileşme gösterir. Tedavi sürecinde beslenme alışkanlıklarını değiştirmek oldukça fayda sağlar. Tedavi mamasıyla ya da kaliteli bir kuru mamayla beslenen hayvanın hastalığı yenmesi kolaylaşır. Tedavi başladıktan birkaç gün içinde hasta hayvanın iştahı yerine gelmeye başlar. İştahla birlikte halsizlik azalır, yavaş yavaş kilo alımı başlar. Sarılık çözümsüz değildir yeter ki bilimin ışığından ayrılmayalım. Sağlıklı günler dileriz...
Kedi köpeklerde sarılık
Kedilerde, köpeklerde sarılık sıklıkla görülebilen bir hastalıktır.
Patiler, ağız içi, dil, göz içi, kulak içi ve karın altının sarı bir renk almasıyla kendini belli eder. Hastalığın ismi bundan gelmektedir. Bu bulgulara iştahsızlık, halsizlik, zayıflama eşlik eder. Hasta hayvan koyu sarı bir idrar yapar. Sarılık bir deri hastalığı değil karaciğer problemidir. Mukoza ve derideki sarı renk hastalığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kalp kurdu, safra yolunda tıkanıklıklar, kırmızı kan hücrelerinin tahribatı ve bazı kanser türleri de sarılık belirtileri gösterebilir.
*
Sarılık ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sorundur. Hastalığa yönelik tedavilerde altta yatan nedenin belirlenmesi başarı şansını artırır. İnternet üzerinden, sarılık atlatmış hayvan sahiplerinin deneyimlerine dayanarak evde tedavi uygulamaya çalışmak evcil hayvanın kaybedilmesine neden olabilir. Sarılıkların büyük çoğunluğu karaciğer kaynaklıdır. Tedavinin geciktirilmesi organın işlevini yitirmesine karaciğer yetmezliğine neden olur. Kalp kurdu ciddi bir tedavi gerektiren hastalıktır geciken tedavide kalp işlevini yitirebilir. Kırmızı kan hücrelerinin tahribatıyla ilgili sarılık için veteriner hekimin önereceği tedavi protokolünü titizlikle uygulamak gerekir. Kanser kaynaklı bir sarılıkta da yapabileceğiniz tek şey hekiminize güvenmek olacaktır.
*
Sarılıkların birçoğu erken teşhis ve doğru tedavi ile kısa sürede iyileşme gösterir. Tedavi sürecinde beslenme alışkanlıklarını değiştirmek oldukça fayda sağlar. Tedavi mamasıyla ya da kaliteli bir kuru mamayla beslenen hayvanın hastalığı yenmesi kolaylaşır. Tedavi başladıktan birkaç gün içinde hasta hayvanın iştahı yerine gelmeye başlar. İştahla birlikte halsizlik azalır, yavaş yavaş kilo alımı başlar. Sarılık çözümsüz değildir yeter ki bilimin ışığından ayrılmayalım. Sağlıklı günler dileriz...