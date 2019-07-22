Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>M.Turgut Topaloğlu>Kedi köpeklerde sarılık
"M.Turgut Topaloğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "M.Turgut Topaloğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Kedi köpeklerde sarılık

22 Temmuz 2019

Kedilerde, köpeklerde sarılık sıklıkla görülebilen bir hastalıktır.

Patiler, ağız içi, dil, göz içi, kulak içi ve karın altının sarı bir renk almasıyla kendini belli eder. Hastalığın ismi bundan gelmektedir. Bu bulgulara iştahsızlık, halsizlik, zayıflama eşlik eder. Hasta hayvan koyu sarı bir idrar yapar. Sarılık bir deri hastalığı değil karaciğer problemidir. Mukoza ve derideki sarı renk hastalığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kalp kurdu, safra yolunda tıkanıklıklar, kırmızı kan hücrelerinin tahribatı ve bazı kanser türleri de sarılık belirtileri gösterebilir.

*

Sarılık ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sorundur. Hastalığa yönelik tedavilerde altta yatan nedenin belirlenmesi başarı şansını artırır. İnternet üzerinden, sarılık atlatmış hayvan sahiplerinin deneyimlerine dayanarak evde tedavi uygulamaya çalışmak evcil hayvanın kaybedilmesine neden olabilir. Sarılıkların büyük çoğunluğu karaciğer kaynaklıdır. Tedavinin geciktirilmesi organın işlevini yitirmesine karaciğer yetmezliğine neden olur. Kalp kurdu ciddi bir tedavi gerektiren hastalıktır geciken tedavide kalp işlevini yitirebilir. Kırmızı kan hücrelerinin tahribatıyla ilgili sarılık için veteriner hekimin önereceği tedavi protokolünü titizlikle uygulamak gerekir. Kanser kaynaklı bir sarılıkta da yapabileceğiniz tek şey hekiminize güvenmek olacaktır.

*

Sarılıkların birçoğu erken teşhis ve doğru tedavi ile kısa sürede iyileşme gösterir. Tedavi sürecinde beslenme alışkanlıklarını değiştirmek oldukça fayda sağlar. Tedavi mamasıyla ya da kaliteli bir kuru mamayla beslenen hayvanın hastalığı yenmesi kolaylaşır. Tedavi başladıktan birkaç gün içinde hasta hayvanın iştahı yerine gelmeye başlar. İştahla birlikte halsizlik azalır, yavaş yavaş kilo alımı başlar. Sarılık çözümsüz değildir yeter ki bilimin ışığından ayrılmayalım. Sağlıklı günler dileriz...

X
M.Turgut Topaloğlu M.Turgut TopaloğluTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
FaceApp yüzünüzü saklıyor da Facebook ne yapıyorSelim ÖZTÜRKFaceApp yüzünüzü saklıyor da Facebook ne yapıyor?22.07.2019
Sarımsaklayıp da saklayınFatih TekeciSarımsaklayıp da saklayın22.07.2019
Sivas, dört gözle Demirağ Özel Endüstri Bölgesi’ni bekliyorVahap MUNYARSivas, dört gözle Demirağ Özel Endüstri Bölgesi’ni bekliyor22.07.2019
‘Güzel Ada’ KorsikaNedim GÜRSEL‘Güzel Ada’ Korsika22.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.