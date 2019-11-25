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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Kazalarda acil müdahale önemli

25 Kasım 2019

Araç çarpması, yüksekten düşme gibi travma oluşturabilecek kazalarda acil müdahale oldukça önem taşıyor.

Evcil hayvanın hareket ediyor olması, kanama görülmemesi sahiplerinin en çok tereddütte kaldığı noktalar arasında. Kırık, çatlak gibi hareket etmesine engel ağrı verici bir durumu olmayabilir, dıştan gözlemlenebilen bir kanaması olmayabilir ancak kafa içi ve iç organlarda aldığı darbeler ölümcül olabilir.
Çarpma anında kafa içi basıncı yükselmiş olabilir, beyin kanaması ya da iç kanama tehlikesi vardır, iç organlar zedelenmiş olabilir. Tüm bunlar veteriner hekiminizin müdahalesini gerektiren durumlardır. Geç kalındığında, beklendiğinde durumu ağırlaşabilir. Geciken müdahale de tedaviyi güçleştirir, hayati riski arttırır.
Kafa travması kazalara bağlı ölümlerde en göze çarpan durumdur. Olağandışı duruş, gözlerde istemsiz normal dışı hareketler, bilinçsiz davranışlar, denge bozuklukları, solunum düzensizlikleri, burun ve kulaklardan kan gelmesi kava travmasına işaret ediyor olabilir.

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İç kanama ölümle sonuçlanabilen ciddi bir durumdur. Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ağız-burun ve kulaklardan kan gelmesi, idrarda kan, denge bozuklukları iç kanama belirtileridir.
Veteriner hekiminiz acil müdahale ile durumunu kontrol altına alacak, kanamaların durdurulmasını varsa kafa içi basıncın dengelenmesini sağlayacaktır. Acil müdahalenin ardından görüntülemeler ve tetkiklerle kemiklerin ve iç organların durumu kontrol edilir. Elde edilen sonuçlara göre nasıl bir yol izleneceğine veteriner hekiminiz karar verecektir.

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