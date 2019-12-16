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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Hekime mi makineye mi güvenmeli?

16 Aralık 2019

Sağlığa bakış açışı her hastanın, hasta sahibinin birbirinden farklı. Özellikle veteriner sektöründe hayvan sahiplerinin beklentilerini anlamak gerçekten mümkün olmayabiliyor.

Hekimliğin temel prensibi anamnezleri öğrenmek, onunla bağlantılı daha derin bilgi almak, hastayı muayene etmek ve muayene sonrası gerekli görülen tetkik, tahlil görüntülemeleri yapmaktır. Hasta sahibinin aktardığı doğru bilgiler fikir verir, eksik anlatıldığını düşündüğümüz konuları yeniden sorgularız. Genel bir muayeneyi mutlaka yapar, şikayete odaklanırız. Bazen tahlillere ihtiyaç duymaksızın teşhisi koyabilmek mümkündür. Bu aşamada gerekli tedavi protokolünü başlatırız. Hekimlikteki bu doğru yaklaşım arkanızdan ‘bizimle ilgilenmedi, bir tahlil bile yapmadı’ suçlamasına neden olur. Hemogram sonuçlarının bütün hastalıkları ortaya çıkardığı algısı binlerce gereksiz tahlilin yapılmasını destekler niteliktedir. Kan tahlili isteyen hekim ilgili, işini bilendir. İstemeyen ise mesleği bıraksa yeridir. Bazı hasta yakınları da gerekli gördüğünüz tahlilleri bile yapmaktan imtina eder.
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Gereksiz tahlil ve tetkikler veteriner sektöründe de doldukça yaygın. Buna zemin hazırlayan etkenlerden biri hasta sahiplerinin bakış açısı, bir diğeri de korkutma politikasıyla para kazanmaya çalışan meslektaşlarımızın tutumudur.
Tansiyon şikayetiyle gelen köpekten deri kazıntısı alıp mantar, uyuz bakanı da var; patisini yaralamış olandan hemen kan alanda. Bu tutum iki ciddi sonuç doğuruyor. Bunlar yapılmadığında hasta sahibi tedavi protokolünü titizlikle uygulamayabiliyor. Yapmak gerektiğinde hasta sahibi ön yargılı değerlendirip istemeyebiliyor.
Muayene etmeden tüm tahlilleri yapıp ‘nasılsa bir sonuç çıkar’ mantığına dönerse bu iş hiç şaşırmam.
Sağlıkla kalın...

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