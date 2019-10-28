Hayvanlarınız mikroçiple takip altında

Türkiye’de evcil hayvan varlığı net olarak bilinmiyor.
Veteriner kliniklerinin takip ettiği hasta kayıtları ile belediyelerce takip edilen sahipsiz hayvanlar dışında ciddi bir kayıt yok. Kaç tane kedi ya da köpek evlerde besleniyor, sahipleri kim net olarak bilinmiyor. Sokağa terk edilen hayvanın kimin sorumluluğunda olduğuna dair bilgi yok. Hayvanların ne kadarı aşılı ne kadarı aşısız kayıt yok. İller arası hayvan değişimlerine ilişkin bir veritabanı yok. Birkaç ayırt edici özellik dışında hayvanları tanıyabilecek bir sistem yok. Tüm bu yokların arasında var olmaya çalışan bir sistem var mikroçip.
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Mikroçip pirinç tanesi kadar bir implant. Her mikroçipin dünya üzerinde benzersiz bir numarası var. Evcil hayvanların sırt bölgesine enjektöre benzeyen özel aparatı sayesinde kolayca yerleştirilebiliyor. Mikroçip uygulaması veteriner kliniklerinin uygulama yetkisine sahip olduğu kısa süren ağrısız bir işlem.
Mikroçip uygulamasının ardından numarası hem aşı karnesine işleniyor hem devletin oluşturduğu sisteme kaydediliyor. Mikroçip numarası ile 18 yaşından büyük sahibinin TC kimlik numarası eşleşiyor.
Yeni sahiplenilen her hayvanın karnesiyle birlikte mikroçip kaydının oluşturulması gerekiyor. Daha eski sahiplenilmiş hayvanların da tanınan süre içinde mikroçip işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
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Mikroçip modeli fark etmeksizin her nitelikli okuyucu ile tespit edilebiliyor. Tüm evcil hayvanlar mikroçipli olduğunda sokakta bulunan ve kaybolduğu düşünülen hayvanın sahibine kolayca ulaşılması mümkün. Hayvanın kime ait olduğuna ilişkin itilaflı durumlarda mikroçip gerçek sahibi ortaya çıkaracak. Sokağa terk edilen hayvandan kim sorumlu ise cezai yaptırımla karşılaşması yasal düzenleme ile mümkün.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili zaman zaman belediyeler karşılıklı olarak birbirlerini suçlama yoluna gider. Mikroçip hayvanın hangi belediye sorumluluğunda olduğunu da kolayca ortaya çıkaracak.
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Bu sisteme kurallara saygılı, hayvanına değer veren, onun refahı için elinden geleni yapan yurttaşları ve onların hayvanlarını dahil edebiliriz. Hayvanları kayıt dışı tutmak isteyen, yasak ırkları besleyip çoğaltan, hayvanları dövüştüren, yasadışı işler için kullanan kişiler sistemin dışında huzursuzluk yaratmaya devam edecek.
Mikroçip teknolojik bir dönüşüm de kabul edilebilir ancak evcil hayvanlarla ilgili bir zihniyet dönüşümüne de acilen ihtiyaç var.
Sağlıkla kalın...
Hayvanlarınız mikroçiple takip altında
Türkiye’de evcil hayvan varlığı net olarak bilinmiyor.
Veteriner kliniklerinin takip ettiği hasta kayıtları ile belediyelerce takip edilen sahipsiz hayvanlar dışında ciddi bir kayıt yok. Kaç tane kedi ya da köpek evlerde besleniyor, sahipleri kim net olarak bilinmiyor. Sokağa terk edilen hayvanın kimin sorumluluğunda olduğuna dair bilgi yok. Hayvanların ne kadarı aşılı ne kadarı aşısız kayıt yok. İller arası hayvan değişimlerine ilişkin bir veritabanı yok. Birkaç ayırt edici özellik dışında hayvanları tanıyabilecek bir sistem yok. Tüm bu yokların arasında var olmaya çalışan bir sistem var mikroçip.
*
Mikroçip pirinç tanesi kadar bir implant. Her mikroçipin dünya üzerinde benzersiz bir numarası var. Evcil hayvanların sırt bölgesine enjektöre benzeyen özel aparatı sayesinde kolayca yerleştirilebiliyor. Mikroçip uygulaması veteriner kliniklerinin uygulama yetkisine sahip olduğu kısa süren ağrısız bir işlem.
Mikroçip uygulamasının ardından numarası hem aşı karnesine işleniyor hem devletin oluşturduğu sisteme kaydediliyor. Mikroçip numarası ile 18 yaşından büyük sahibinin TC kimlik numarası eşleşiyor.
Yeni sahiplenilen her hayvanın karnesiyle birlikte mikroçip kaydının oluşturulması gerekiyor. Daha eski sahiplenilmiş hayvanların da tanınan süre içinde mikroçip işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
*
Mikroçip modeli fark etmeksizin her nitelikli okuyucu ile tespit edilebiliyor. Tüm evcil hayvanlar mikroçipli olduğunda sokakta bulunan ve kaybolduğu düşünülen hayvanın sahibine kolayca ulaşılması mümkün. Hayvanın kime ait olduğuna ilişkin itilaflı durumlarda mikroçip gerçek sahibi ortaya çıkaracak. Sokağa terk edilen hayvandan kim sorumlu ise cezai yaptırımla karşılaşması yasal düzenleme ile mümkün.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili zaman zaman belediyeler karşılıklı olarak birbirlerini suçlama yoluna gider. Mikroçip hayvanın hangi belediye sorumluluğunda olduğunu da kolayca ortaya çıkaracak.
*
Bu sisteme kurallara saygılı, hayvanına değer veren, onun refahı için elinden geleni yapan yurttaşları ve onların hayvanlarını dahil edebiliriz. Hayvanları kayıt dışı tutmak isteyen, yasak ırkları besleyip çoğaltan, hayvanları dövüştüren, yasadışı işler için kullanan kişiler sistemin dışında huzursuzluk yaratmaya devam edecek.
Mikroçip teknolojik bir dönüşüm de kabul edilebilir ancak evcil hayvanlarla ilgili bir zihniyet dönüşümüne de acilen ihtiyaç var.
Sağlıkla kalın...