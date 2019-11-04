Hastalık mı evham mı?

“Acaba hasta mı?” sorusu kafanızı kurcalarken ne yediğinizden tat alırsınız ne işinize odaklanabilirsiniz.
Sınavda kafanız evde bıraktığınız evcil hayvanınızda kalır, arkadaşlarınızla buluştuysanız bir an önce ayrılmak için bahane ararsanız. Kediniz ya da köpeğiniz her zamankinden biraz farklı davrandığında aklınıza gelebilecek ilk şey hasta olduğudur ancak bu her zaman doğru değildir.
Evcil hayvanınızın hasta olduğunu düşünmeniz ve onu veteriner hekiminize götürmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Eğer bunlar yoksa evham yapıyor olabilirsiniz.
Kedi ya da köpeklerin ateşi olup olmadığını anlamak sanıldığı kadar kolay değil. Özellikle kılların az olduğu karın bölgesinde vücut sıcaklığı daha fazla hissedildiğinden ateşi olduğu düşünülebilir. Bu bölge her zaman vücudun diğer noktalarına göre daha sıcak olacaktır. Ateşi yükselen hayvanda halsizlik, titreme hali görülür. Ateşi vücudun diğer noktalarından da hissedebilirsiniz. Bu koduna bir deneyiminiz yoksa kulak ya da anal bölgeden kullanılan derecelerle ölçüm yapmak en doğrusudur. Ateş ölçümü konusunda veteriner hekiminizden destek almalısınız. Petinizin gerçekten ateşi varsa enfeksiyona bağlı bir durum, bakteriyal ya da viral bir hastalık söz konusu olabilir.
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Kabızlık evcil hayvanlarda iki güne kadar normal kabul edilir. Bu süreyi geçen kabızlıklar sorunun habercisidir. Kabızlık dönemine karında şişkinlik, iştahsızlık eşlik edebilir. Tuvalete çıkamama durumu devam ediyorsa veteriner hekime gitmekte fayda var. Nadiren de olsa mamalar kabızlık yapabilir bu geçici durumdur. Bağırsakların yabancı bir cisimle, kıl topağı ya da parazitlerle dolu olması kabızlığı tetikler.
Basit sindirim düzensizlikleri dahil birçok şey ishale neden olabilir. Birkaç dışkı cıvık sonradan normale döndüyse prebiyotik desteği işinizi görecektir. İshal sürekli devam ediyorsa müdahale etmekte fayda var. Bağırsak florasınız bozulması ve çeşitli bakteriyal hastalıklar ishali tetikler.
Durduk yere evcil hayvanınız kusabilir. Bir iki kere kusma nomal kabul edilir. Ancak sürekli hale geldiyse, yediği mamayı içtiği suyu hemen çıkarıyorsa vakit kaybetmeden hekimine gitmelisiniz. Mide yolunun yabancı cisimle tıkalı olması, sindirim problemleri, yoğun bakteri varlığı ya da siz fark etmeden yediği zararlı bir madde kusmayı tetikliyor olabilir.
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İştahsızlık evcil hayvan sahipleri açısından en hassas konudur. O gün her zamankinden az yemek yediyse, pek yemek istemediyse gereksiz endişeye kapılırlar. Canı istememiş olabilir, eğer veriyorsanız ödül ya da yaş mama beklentisine girmiş olabilir. Yeme durumunu gözlemlemeye devam edin ancak az yemek sorun değildir. Hiç yemiyorsa bu süre uzamaya başladıysa endişelenmekte haklısınız. Su konusunda ise daha hassas olmakta fayda var. Az su içebilir. Ancak su tüketimini tamamen bıraktıysa vücudun sıvı kaybıyla ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.
Kulaktan koku gelmesi, akıntı, sürekli kaşıma hali, kafayı iki yana sallama durumu kulak enfeksiyonunun habercisidir. Gözyaşının artması, çapaklanmasın çoğalması, göz içinde kızarıklık durumları konjonktivite habercisi olabilir.
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Mamayı çiğneyememe, dişlerde sararma, ağız kokusu, diş etlerinde kızarıklık varsa çürük, diş eti iltihaplanması, tartar vardır. Vakit kaybetmeden tedavi ettirmek faydalı olacaktır.
Hareket etmek istemiyor, yürürken topallıyor, dokunduğunuzda tepki veriyorsa canı yanıyor demektir. Hayvanların ağrı eşiği daha yüksek olduğundan yaralanma anında bunu çok belli etmeyebilir. İncinmeler, delici ya da kesici cisim batması, çatlaklarla yaşamaya devam edebilir. Veteriner hekiminizle görüşmeniz yerinde olacaktır.
Evcil hayvanınız hastalığını haber verir yeter ki bilinçle takip edin. Sağlıkla kalın...
Hastalık mı evham mı?
“Acaba hasta mı?” sorusu kafanızı kurcalarken ne yediğinizden tat alırsınız ne işinize odaklanabilirsiniz.
Sınavda kafanız evde bıraktığınız evcil hayvanınızda kalır, arkadaşlarınızla buluştuysanız bir an önce ayrılmak için bahane ararsanız. Kediniz ya da köpeğiniz her zamankinden biraz farklı davrandığında aklınıza gelebilecek ilk şey hasta olduğudur ancak bu her zaman doğru değildir.
Evcil hayvanınızın hasta olduğunu düşünmeniz ve onu veteriner hekiminize götürmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Eğer bunlar yoksa evham yapıyor olabilirsiniz.
Kedi ya da köpeklerin ateşi olup olmadığını anlamak sanıldığı kadar kolay değil. Özellikle kılların az olduğu karın bölgesinde vücut sıcaklığı daha fazla hissedildiğinden ateşi olduğu düşünülebilir. Bu bölge her zaman vücudun diğer noktalarına göre daha sıcak olacaktır. Ateşi yükselen hayvanda halsizlik, titreme hali görülür. Ateşi vücudun diğer noktalarından da hissedebilirsiniz. Bu koduna bir deneyiminiz yoksa kulak ya da anal bölgeden kullanılan derecelerle ölçüm yapmak en doğrusudur. Ateş ölçümü konusunda veteriner hekiminizden destek almalısınız. Petinizin gerçekten ateşi varsa enfeksiyona bağlı bir durum, bakteriyal ya da viral bir hastalık söz konusu olabilir.
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Kabızlık evcil hayvanlarda iki güne kadar normal kabul edilir. Bu süreyi geçen kabızlıklar sorunun habercisidir. Kabızlık dönemine karında şişkinlik, iştahsızlık eşlik edebilir. Tuvalete çıkamama durumu devam ediyorsa veteriner hekime gitmekte fayda var. Nadiren de olsa mamalar kabızlık yapabilir bu geçici durumdur. Bağırsakların yabancı bir cisimle, kıl topağı ya da parazitlerle dolu olması kabızlığı tetikler.
Basit sindirim düzensizlikleri dahil birçok şey ishale neden olabilir. Birkaç dışkı cıvık sonradan normale döndüyse prebiyotik desteği işinizi görecektir. İshal sürekli devam ediyorsa müdahale etmekte fayda var. Bağırsak florasınız bozulması ve çeşitli bakteriyal hastalıklar ishali tetikler.
Durduk yere evcil hayvanınız kusabilir. Bir iki kere kusma nomal kabul edilir. Ancak sürekli hale geldiyse, yediği mamayı içtiği suyu hemen çıkarıyorsa vakit kaybetmeden hekimine gitmelisiniz. Mide yolunun yabancı cisimle tıkalı olması, sindirim problemleri, yoğun bakteri varlığı ya da siz fark etmeden yediği zararlı bir madde kusmayı tetikliyor olabilir.
*
İştahsızlık evcil hayvan sahipleri açısından en hassas konudur. O gün her zamankinden az yemek yediyse, pek yemek istemediyse gereksiz endişeye kapılırlar. Canı istememiş olabilir, eğer veriyorsanız ödül ya da yaş mama beklentisine girmiş olabilir. Yeme durumunu gözlemlemeye devam edin ancak az yemek sorun değildir. Hiç yemiyorsa bu süre uzamaya başladıysa endişelenmekte haklısınız. Su konusunda ise daha hassas olmakta fayda var. Az su içebilir. Ancak su tüketimini tamamen bıraktıysa vücudun sıvı kaybıyla ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.
Kulaktan koku gelmesi, akıntı, sürekli kaşıma hali, kafayı iki yana sallama durumu kulak enfeksiyonunun habercisidir. Gözyaşının artması, çapaklanmasın çoğalması, göz içinde kızarıklık durumları konjonktivite habercisi olabilir.
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Mamayı çiğneyememe, dişlerde sararma, ağız kokusu, diş etlerinde kızarıklık varsa çürük, diş eti iltihaplanması, tartar vardır. Vakit kaybetmeden tedavi ettirmek faydalı olacaktır.
Hareket etmek istemiyor, yürürken topallıyor, dokunduğunuzda tepki veriyorsa canı yanıyor demektir. Hayvanların ağrı eşiği daha yüksek olduğundan yaralanma anında bunu çok belli etmeyebilir. İncinmeler, delici ya da kesici cisim batması, çatlaklarla yaşamaya devam edebilir. Veteriner hekiminizle görüşmeniz yerinde olacaktır.
Evcil hayvanınız hastalığını haber verir yeter ki bilinçle takip edin. Sağlıkla kalın...