Sağlık sisteminin en önemli parçasından biri şüphesiz ilaç ve aşılardır. Doğru teşhis, o teşhisle uyumlu bir ilaç, ilacın doğru kullanımı tedavinin başarılı olmasını sağlar.
Doğru ilaç kullanımı nasıl olur? İlaçların hangi dozlarda ne kadar kullanılacağı gerek prospektüslerinde gerekse hekim reçetesinde yer alır. Bir de ilaçların kullanım şekilleri vardır ki; bunlara dikkat edilmemesi hem ilacın etkinliğini azaltacak hem yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Enjektable bir ilacı kırıp ağız yoluyla içmek, hayvana içirmek yapılacak en ciddi hatalardan biridir. Özellikle veteriner sahasında bununla çok sık karşılaşıyoruz. Veteriner hekime getirip götürmeye vakti olmadığı, enjeksiyonla hayvanının canının yandığını düşünerek ağız yoluyla kullanmaya çalışanların verdiği zararı siz düşünün.
*
İlaçların enjeksiyon, efervesan (suda eritme), merhem ya da tablet olmasının nedeni üretici firmanın etsetik bakış açısı değil. Bazı ilaçların midede bazılarının bağırsakta eridiğinde daha faydalı olduğu; bazı ilaçların damar yoluyla uygulanması gerektiği bazılarının ise deri dış yüzeyine uygulandığında tedavi etkisi olduğu yüzyıllardır süregelen araştırma ve deneylerin bir sonucu. Yeni bir patent ilaç üretildiğinde yüzyılların birikiminlerin ışığında yapılan onca araştırma, emek, beyin gücü söz konusu.
*
Ama nafile cehaletin tıbba bilime açtığı savaş hiç bitmiyor. Özellikle sosyal medyada kendi deneyimlerini başkasına öneren, reçete yazan, oradan okuduklarını uygulayan, ‘hekime gidip boşuna para kazandırmayın’ diyen, ilaçları bıraktırmaya ya da kullanım şekillerini değiştirmeye çalışan cahillerin cesareti karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor insan. Üstelik bunu bilimin aracı olan teknolojiyi, bilişimi kullanarak yapıyorlar. Siz siz olun bilimin ışığından hiç ayrılmayın. Sağlıkla kalın.
Doğru kullanıldığında faydasız ilaç yoktur
Sağlık sisteminin en önemli parçasından biri şüphesiz ilaç ve aşılardır. Doğru teşhis, o teşhisle uyumlu bir ilaç, ilacın doğru kullanımı tedavinin başarılı olmasını sağlar.
Doğru ilaç kullanımı nasıl olur? İlaçların hangi dozlarda ne kadar kullanılacağı gerek prospektüslerinde gerekse hekim reçetesinde yer alır. Bir de ilaçların kullanım şekilleri vardır ki; bunlara dikkat edilmemesi hem ilacın etkinliğini azaltacak hem yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Enjektable bir ilacı kırıp ağız yoluyla içmek, hayvana içirmek yapılacak en ciddi hatalardan biridir. Özellikle veteriner sahasında bununla çok sık karşılaşıyoruz. Veteriner hekime getirip götürmeye vakti olmadığı, enjeksiyonla hayvanının canının yandığını düşünerek ağız yoluyla kullanmaya çalışanların verdiği zararı siz düşünün.
*
İlaçların enjeksiyon, efervesan (suda eritme), merhem ya da tablet olmasının nedeni üretici firmanın etsetik bakış açısı değil. Bazı ilaçların midede bazılarının bağırsakta eridiğinde daha faydalı olduğu; bazı ilaçların damar yoluyla uygulanması gerektiği bazılarının ise deri dış yüzeyine uygulandığında tedavi etkisi olduğu yüzyıllardır süregelen araştırma ve deneylerin bir sonucu. Yeni bir patent ilaç üretildiğinde yüzyılların birikiminlerin ışığında yapılan onca araştırma, emek, beyin gücü söz konusu.
*
Ama nafile cehaletin tıbba bilime açtığı savaş hiç bitmiyor. Özellikle sosyal medyada kendi deneyimlerini başkasına öneren, reçete yazan, oradan okuduklarını uygulayan, ‘hekime gidip boşuna para kazandırmayın’ diyen, ilaçları bıraktırmaya ya da kullanım şekillerini değiştirmeye çalışan cahillerin cesareti karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor insan. Üstelik bunu bilimin aracı olan teknolojiyi, bilişimi kullanarak yapıyorlar. Siz siz olun bilimin ışığından hiç ayrılmayın. Sağlıkla kalın.