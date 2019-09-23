Çok az sayıda köpek, dişlerinin fırçalanmasına izin verir; bu sayı kedilerde oldukça düşüktür.
Fırçalamadan evcil hayvanların diş sağlığını nasıl koruyabiliriz? Birçok insan kedi köpeklerin dişlerinde tartar, plak oluştuğunu, dişlerinin çürüdüğünü, diş etlerinin iltihaplandığını bilmediklerinden diş sağlığının korunmasıyla ilgili kafa yormaz. İnsanlarda olduğu gibi kedi ve köpeklerde de diş sorunları doğal bir süreçtir ve çeşitli tedavi yöntemleri ile problem çözülebilmektedir. Önemli olan diş sağlığı bozulmadan gerekli tedbirleri alabilmektir.
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Kedilerde, köpeklerde sağlıklı dişlerin anahtarı doğru beslenmedir. Doğru beslenme ise kuru mamalarla sağlanır. Kuru mama taneleri mekanik olarak dişleri fırçalar. Uzun yıllar kuru mamayla beslenen evcil hayvanlarda ağız ve diş problemlerine çok az rastlanır. Tanelerin köpeklerde ırk büyüklüğüne uygun olması ve kırılarak yenmesi gerekir. Kırmadan hızlıca yutulan mamanın daha büyük taneli ile değiştirilmesi uygun olacaktır.
Sürekli yumuşak gıda tüketimi sonucunda dişlerde tartar ve plak oluşumu artar. Yumuşak gıdalar arasında çikolata, dondurma gibi şekerli besinlerin yer alması çürüklere zemin oluşturur. Dişler zamanla sararır, çürür. Bunlara diş eti iltihaplanmaları da eşlik eder.
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Ağız kokusu, dişlerde sararma, kuru mama yemede zorlanma evcil hayvanınızın diş problemiyle karşı karşıya olduğunu gösterir. Bu süreçte veteriner hekiminizden destek almanız yerinde bir davranış olacaktır.
Veteriner hekiminiz iltihaplanma varsa ilaç tedavisine başlayacaktır. Beraberinde diş taşı temizliği yapılabileceği gibi, kurtarılmayacak durumdaki çürük dişlerin çekilmesi gerekebilir. Röntgen çekimi ile diş kökünün durumuna göre çekim yapılıp yapılmayacağı kararını hekiminiz verecektir. Size düşen sağlıklı dişler ve sağlıklı bir yaşam için evcil hayvanınızı kuru gıdalarla beslemek olacaktır. Sağlıcakla kalın…
Dişleri sağlığının anahtarı
Çok az sayıda köpek, dişlerinin fırçalanmasına izin verir; bu sayı kedilerde oldukça düşüktür.
Fırçalamadan evcil hayvanların diş sağlığını nasıl koruyabiliriz? Birçok insan kedi köpeklerin dişlerinde tartar, plak oluştuğunu, dişlerinin çürüdüğünü, diş etlerinin iltihaplandığını bilmediklerinden diş sağlığının korunmasıyla ilgili kafa yormaz. İnsanlarda olduğu gibi kedi ve köpeklerde de diş sorunları doğal bir süreçtir ve çeşitli tedavi yöntemleri ile problem çözülebilmektedir. Önemli olan diş sağlığı bozulmadan gerekli tedbirleri alabilmektir.
*
Kedilerde, köpeklerde sağlıklı dişlerin anahtarı doğru beslenmedir. Doğru beslenme ise kuru mamalarla sağlanır. Kuru mama taneleri mekanik olarak dişleri fırçalar. Uzun yıllar kuru mamayla beslenen evcil hayvanlarda ağız ve diş problemlerine çok az rastlanır. Tanelerin köpeklerde ırk büyüklüğüne uygun olması ve kırılarak yenmesi gerekir. Kırmadan hızlıca yutulan mamanın daha büyük taneli ile değiştirilmesi uygun olacaktır.
Sürekli yumuşak gıda tüketimi sonucunda dişlerde tartar ve plak oluşumu artar. Yumuşak gıdalar arasında çikolata, dondurma gibi şekerli besinlerin yer alması çürüklere zemin oluşturur. Dişler zamanla sararır, çürür. Bunlara diş eti iltihaplanmaları da eşlik eder.
*
Ağız kokusu, dişlerde sararma, kuru mama yemede zorlanma evcil hayvanınızın diş problemiyle karşı karşıya olduğunu gösterir. Bu süreçte veteriner hekiminizden destek almanız yerinde bir davranış olacaktır.
Veteriner hekiminiz iltihaplanma varsa ilaç tedavisine başlayacaktır. Beraberinde diş taşı temizliği yapılabileceği gibi, kurtarılmayacak durumdaki çürük dişlerin çekilmesi gerekebilir. Röntgen çekimi ile diş kökünün durumuna göre çekim yapılıp yapılmayacağı kararını hekiminiz verecektir. Size düşen sağlıklı dişler ve sağlıklı bir yaşam için evcil hayvanınızı kuru gıdalarla beslemek olacaktır. Sağlıcakla kalın…