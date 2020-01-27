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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Bu hangi corona?

27 Ocak 2020

Çin’de başlayıp diğer ülkelere de ufak ufak yayılan, ölüme kadar götüren ciddi hastalıklara neden olan virüsün corona olduğu açıklandı.

Corona deyince de haliyle akla kedi ve köpekler geldi çünkü coronavirüs onların taşıyıcı olduğu, hastalanabildikleri bir virüs türü.
O zaman düz mantık şöyle düşündü; “O zaman bu hastalığın yayıcısı kedi ve köpekler. Ne yapacağız şimdi.”
Evcil hayvanlara virüs gibi bakan, bahçesine kedi girsin istemeyen, sokağında köpek görmekten rahatsız olan dahası komşusunun evindeki kedi köpeğe demediğini bırakmayan insanların, corona yanlış bilgisiyle doldurulduğunu düşünmek bile istemiyorum.
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Corona bir virüs ailesinin adıdır. Kedide, köpekte ve insanlarda farklı suşları farklı hastalıklara neden olur. Kedi coronavirüsü mutasyona uğrarsa bağışıklık sistemini çökerten FIP hastalığına neden olur. Zoonoz yani insanlar ve hayvanlar arasında karşılıklı bulaşabilen bir hastalık olmayan FIP kediler arasında cinsel yolla, salya ve kan temasıyla bulaşır. Anneden karnındaki yavrulara aktarılabilir. Solunum yoluyla bulaşma durumu yoktur.
Köpeklerdeki coronavirüs ishale neden olan bir hastalıktır. Şiddetli ishalle birlikte ateş, zayıflama, halsizlik seyredebilir. Zoonoz değildir. Dışkının temas ettiği eşyalarla köpekler arasında kolayca yayılabilir.
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İnsan coronavirüsünün ise hafif düzeyli soğuk algınlığından ciddi solunum sıkıntılarına neden olduğu belirtilmektedir. 2003 yılında dünya ölçeğinde salgın haline gelen ve 8 bin kişinin ölümüne neden olan SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) hastalığın nedeninin coronavirüs olduğunu hatırlatmakta fayda var
Lütfen bilgilenelim, bilinçlenelim ve kulaktan dolma bilgilerle hayvanları hedef haline getirmeyelim. Salgınsız sağlıklı günler..

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