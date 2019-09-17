Alerjinin kaynağı yedikleri olabilir

Kedi ve köpeklerde gıda intoleransı çok sık karşılaşılmamakla birlikte oldukça ciddi bir problemdir. Tek çözümü ise alerji etkenini ortadan kaldırmaktır.
Et ürünleri ya da tahıllar gibi herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olan evcil hayvanda ilk görülecek belirti, kaşıntı ve beraberinde gelen kızarıklıklardır. Kıl dökülmesi de alerjilerin neden olduğu fiziksel bulgular arasındadır. Kaşıntı çok şiddetli olduğunda çok huzursuz olan hayvan sürekli kaşıyarak hatta dişleyerek vücudunda yaralar açar. Yara hatları kaşındıkça genişler, derinleşir ve olası bir enfeksiyona açık hale gelir.
Gıda alerjisine bağlı olarak deride görülen belirtiler sıklıkla iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi baş bölgesi ve kuyrukta kuru-kepekli görünüm, şiddetli kaşıntı. Bu durum kronik seyir gösterir.
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İkincisi ise baş, boyun, ensede yaralar ve doku kayıpları şeklindedir. Alerjiler tüy dökülmelerine de neden olur. Gıda alerjisine etken olan madde tespit edilerek ortadan kaldırılmadığı sürece kronik deri problemleri inatçı bir vaka olarak devam edebilir ve oluşan lezyonlar yayılır.
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Proteinler, ciddi bir alerji kaynağı oluşturabilir. Özellikle bazı hayvanlar et proteinine karşı hassastır. Kanatlı eti en sık alerjiye neden olan hayvansal proteindir. En az alerjiye neden olanı da kuzu etidir. Deniz ürünleriyle hazırlanan gıdalarda da alerji oranı daha düşüktür.
Sadece hayvansal proteinler değil tahıllar da alerjiye neden olabilir. Kedi köpek mamalarının içinde bir miktar tahıl bulunur. GDO’lu tahılların kullanımıyla birlikte tahıllara bağlı reaksiyonlarda artış görülmektedir. İşlenmiş tahıllar da yine alerji kaynağı olabilir. Tahıllardaki gluten yine insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da sorunlara neden olabilir.
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Gıda kaynaklı alerjilerde deri lezyonları tedavi edilebilir ancak asıl yapılması gereken etkeni ortadan kaldırmaktır. Bunu yapabilmek için öncelikle hayvansal proteini değiştirmek gerekir. Kuzulu ya da somonlu mamaya geçiş sonrası hassasiyetin gerilemesi beklenir. Mama değişikliğine rağmen sorun devam ediyorsa tahıl kaynaklı olması muhtemeldir. Direkt tahılsız mamaya geçiş yerine düşük tahıllı, gluten içermeyen, işlenmemiş tahıllı mamalar tercih edilmelidir.
Alerjinin kaynağı yedikleri olabilir
Kedi ve köpeklerde gıda intoleransı çok sık karşılaşılmamakla birlikte oldukça ciddi bir problemdir. Tek çözümü ise alerji etkenini ortadan kaldırmaktır.
Et ürünleri ya da tahıllar gibi herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olan evcil hayvanda ilk görülecek belirti, kaşıntı ve beraberinde gelen kızarıklıklardır. Kıl dökülmesi de alerjilerin neden olduğu fiziksel bulgular arasındadır. Kaşıntı çok şiddetli olduğunda çok huzursuz olan hayvan sürekli kaşıyarak hatta dişleyerek vücudunda yaralar açar. Yara hatları kaşındıkça genişler, derinleşir ve olası bir enfeksiyona açık hale gelir.
Gıda alerjisine bağlı olarak deride görülen belirtiler sıklıkla iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi baş bölgesi ve kuyrukta kuru-kepekli görünüm, şiddetli kaşıntı. Bu durum kronik seyir gösterir.
*
İkincisi ise baş, boyun, ensede yaralar ve doku kayıpları şeklindedir. Alerjiler tüy dökülmelerine de neden olur. Gıda alerjisine etken olan madde tespit edilerek ortadan kaldırılmadığı sürece kronik deri problemleri inatçı bir vaka olarak devam edebilir ve oluşan lezyonlar yayılır.
*
Proteinler, ciddi bir alerji kaynağı oluşturabilir. Özellikle bazı hayvanlar et proteinine karşı hassastır. Kanatlı eti en sık alerjiye neden olan hayvansal proteindir. En az alerjiye neden olanı da kuzu etidir. Deniz ürünleriyle hazırlanan gıdalarda da alerji oranı daha düşüktür.
Sadece hayvansal proteinler değil tahıllar da alerjiye neden olabilir. Kedi köpek mamalarının içinde bir miktar tahıl bulunur. GDO’lu tahılların kullanımıyla birlikte tahıllara bağlı reaksiyonlarda artış görülmektedir. İşlenmiş tahıllar da yine alerji kaynağı olabilir. Tahıllardaki gluten yine insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da sorunlara neden olabilir.
*
Gıda kaynaklı alerjilerde deri lezyonları tedavi edilebilir ancak asıl yapılması gereken etkeni ortadan kaldırmaktır. Bunu yapabilmek için öncelikle hayvansal proteini değiştirmek gerekir. Kuzulu ya da somonlu mamaya geçiş sonrası hassasiyetin gerilemesi beklenir. Mama değişikliğine rağmen sorun devam ediyorsa tahıl kaynaklı olması muhtemeldir. Direkt tahılsız mamaya geçiş yerine düşük tahıllı, gluten içermeyen, işlenmemiş tahıllı mamalar tercih edilmelidir.