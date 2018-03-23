Sizin döneriniz hangisi?

Türkiye’de hemen herkesin özel bir dönercisi var.

Berberi / kuaförü gibi kendine ait, futbol takımını tutar gibi tutkuyla gidip geldiği, her ortamda “En iyisi benim dönerci” dediği özel bir bağlılık çeşidi…

Geçen yıl yaz aylarında 44 gün üst üste döner yiyerek gerçekleştirdiğim “her gün bir döner” projesi kapsamında İstanbul’da pek çok mekânı o günkü performansını dikkate alarak değerlendirmiştim. Bu süre zarfında hemen herkes farklı bir yeri denememi tavsiye ederek tutkuyla bağlı olduğu dönerciyi ön plana çıkarmaya çalışmıştı. Naçizane, incelemelerim esnasında damak tadı olarak beş ayrı döner tipinin tutkuyla savunulduğunu gördüm. İşte o dönerler:



Yağlı – Sulu – Kuzulu/Koyunlu Yaprak Döner

Fonetik olarak kulağa bir Demet Akalın şarkısı gibi gelse de “yağlı – sulu – kuzulu/koyunlu” benim de gönül verdiğim bir döner çeşidi. Yağın tadının hissedildiği, kurutulmadan pişirilmiş, kuzu tadının alınabileceği bir döner tarzı. Kimi ünlü döner zincirleri ve lezzetli büfe dönerleri bu klasmanda sayılabilir. Dönerci Celal Usta, Heybet Döner, Bayramoğlu Döner, Beşiktaş Karadeniz Döner bunlardan bazıları…



Az Yağlı – Odun Ateşinde Yaprak Döner

Yağ oranı az, ancak pişirildiği odun ateşi sayesinde lezzetlenen bir döner çeşidi. Ülkemizde çok yaygın bulamıyoruz ancak başarılı örnekleri kısa sürede isim yapıyor. Örnekler olarak Metet Közde Döner, Lezzet.co sayılabilir.







Dana Ağırlıklı Yağlı Yaprak Döner

Kuzu / koyun eti ve tadından hoşlanmayanların tercih ettiği, iyi marine edilmiş dana etinin ön plana çıktığı bir döner çeşidi. Kendi adıma sadece danadan imal yaprak dönerleri çok lezzetli bulmamakla beraber gerçekten iyi örnekleri de aradan çıkabiliyor. Ağababa Döner bu tip dönercilere örnek olarak sayılabilir.



Karabiber/Baharat Marinasyonlu Büfe Döneri

Evin köşesinde, semtte, pazarda karşınıza çıkan bir döner çeşidi. Kıyma karışık yapısıyla maliyette daha hesaplı, karabiber ağırlıklı marinasyonu sayesinde damakta farklı izler bırakan bir tarz. Pek çok büfe döneri ve ufak döner restoranlarının sunduğu bir döner tipi.



Kıyma Karışık İskender Döneri

Kıyma karışık olmasına rağmen özel bir baharat türünün ön plana çıkmadığı, İskender’e uygun ama sade de tüketilen bir döner çeşidi. Özellikle Cemal & Cemil Usta Uludağ Kebapçısı, bu tip döner denilince akla gelen ilk markalardan…

Sizin döneriniz ve dönerciniz hangisi, size göre farklı döner klasmanları var mı? E-posta gönderin, yazın, inceleyelim!



Ara Sıcaklar:

- Lahmacun araştırmasının yankılarından biri de eski tip seyyar lahmacuncularının pek kalmaması üzerine… Elinde sepeti, yağlı kâğıtlara sarılmış ılık lahmacun satan bu satıcılardan Anadolu’da tek tük bulabilsek de İstanbul’da kalmadı. Bu eski sokak lezzetinin unutulmadığını görmek sevindirici.

- Ülkenin gizli gurme şehirlerinden biri Sivas olabilir. Köftesi, döneri, kellesi ve daha pek çok lezzetiyle ünlü destinasyonlara taş çıkarıyor. Mutlaka incelemeye alınmalı.

- Ülkemizde git gide pahalılaşan kalkan balığının uygun fiyatlı adresi nüfus cüzdanıyla girebildiğimiz Gürcistan’ın Batum şehri… Balık halinden uygun fiyatlı alabildiğiniz kalkanı hemen yanındaki dükkânlarda pişirtip mideye indirebiliyorsunuz. Kilo fiyatı 40 – 60 TL aralığında değişiyor. Gürcü hamsisi? O başka bir dosya konusu.

- Adana böreği, pek çok açıdan Adana kebaptan daha çok konuşulur hale geldi. Adana’daki ünlü börekçilerin İstanbul’da açtığı dükkânlardan sonra yeni markalar da İstanbul’da boy göstermeye başladılar. Çarşı karışıyor! Adana böreğini geniş ele alacağım yazım çok yakında…