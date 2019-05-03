'Çok para harcayıp sıradan bir burgerci açmak istiyorum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları'Çok para harcayıp sıradan bir burgerci açmak istiyorum'
GeriKoray Günyaşar 'Çok para harcayıp sıradan bir burgerci açmak istiyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
03.05.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

'Çok para harcayıp sıradan bir burgerci açmak istiyorum'

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

Sokakta yürürken, aldığım e-postalarda, mesajlarda, eş dost sohbetlerinde bana sıklıkla danışılan konulardan biri “restoran konsepti”. Tek derdi hayatını bir şekilde idame ettirmek ya da “parayı bulmak” olanlar kadar tutkuyla yemeyi içmeyi sevdiği için de bu hayalin peşinden koşanlar mevcut.

Bizim çocukluğumuzda hayaller genelde “merkezi bir yerde büfe açmak” üzerine kurulurken şimdilerde bu hayallerin “kahveci açmak”,”burgerci açmak”, ”akşamdan akşama dört masalı bir yerim olsun” benzeri alanlarda biriktiğini görüyorum.  Sadece para kazanmak için bu işlerin peşine düşenlerden bir beklentim yok ama tutkuyla bu işlerin peşinden koşanların hayallerinin bu benzeri işlerde kitlenip kaldığını görünce biraz hayıflanıyorum açıkçası. Tutkuyla, olup olabilecek en lezzetli burgeri yapma iddiasında ve birikiminde olan kişileri tenzih ediyorum ancak, deneyim yaratma noktasında çok körelmiş ve sığ bir hayaller denizinde yüzüyoruz sanki.

Sosyal medya kullanımıyla “meşhur olma” konusunu da dükkan sahibinin kişisel ve sadece görsel olarak ilgi çekmeye yönelik atraksiyonlarına sıkıştırdığımızdan, “konsept yaratmayı” havada et kesmekle, bir şeyin üzerine peynir dökmekle, ucu kıvrık bıyık bırakmakla karıştırır olduk. Mekanın yemeği, servisi, sundukları üzerine odaklanmak yerine, mekan sahibiyle fotoğraf çektirmeyi deneyim sandık. Durum böyle olunca bir burgerci açıp, cheddar şelalesi yaratmanın, ızgarada köfteyi atıp tutarken anlamsız hareketler yapmanın durumu kurtaracağını “öğrendik”. Oysa konsept yaratmak, deneyim oluşturmak böyle bir şey olmamalı.

İçeride fotoğraf çekilmesine izin verilmediği için müşterilerinin telefonunu kapıda toplayan dükkanlar, özellikle kredi kartı kullandırmayanlar, içeride servis edilen yemeğin temas ettiği yıllara göre konuklarına aksesuar hediye edenler, görme engellilerin yaşamına farkındalığı arttırmak için karanlıkta yemek servis edenler, özellikle az masalı ve az sandalyeli küçük dükkan tercih edenler, bilerek salaşlaştıranlar, yemeğin tipine göre çatal bıçak benzeri ekipmanını özel yaptıranlar, oda sıcaklığını dışarıdaki havayla kontrast oluşturacak şekilde veya servis edilecek yemeğin sıcaklığına göre dizayn edenler, müzik kullananlar, bilerek müzik kullanmayanlar, ASMR’den faydalananlar ve daha neler neler… Tasarlanabilecek ve kontrol edilebilecek onlarca değişkenin üzerinde kafa yormak varken, “bir başka sıradan burgerci” olabilmek için bunca çabayı görünce gerçekten hüzünleniyorum.

Çok para harcayıp sıradan bir burgerci açmak istiyorum
Geçen haftaki iş seyahatim sırasında uğradığım, tamamı mermer bir bardan oluşan ve masası olmayan, düzinelerce yıldır benzeri tarzda çalışan, belli başlı birkaç başlık altında pek çok deniz ürününü taze olarak sunan San Francisco’daki Swan Oyster Depot mesela…  Sadece nakit çalışır, tezgahı, mermer seçimi, iç konseptiyle deniz ürünleri satılan bir yerde olduğunuzu size hissettirir, çalışanlar size yedikleriniz konusunda bilgi verir ve taze hazırlayıp önünüze sunar. Bu kadar az sandalyeli bir yerde olmanıza ve dışarıda kuyruk olmasına rağmen sizi kimse özellikle acele ettirmez, bulunduğunuz ortamdan keyif almanızı sağlar. Konseptle sunulan lezzet uyumludur ve size bekleme sürenizde tezgahı izlettirmeleri dahil gösterişsiz ama etkili bir deneyim sunar. Bu küçük, basit gözüken yer böylelikle tüm dünyadan konuk ağırlayan, konseptine güvenerek sunduğu lezzetten ödün vermeyi düşünmeyen bir anlayışla şehrin en ünlü yerlerinden biri olmayı başarır. Aynı deniz ürününü çok masalı, çok şık, çok gösterişli şekilde sunuyor olsalar da benzeri başarıyı aynı etkide elde edebilirler miydi, tartışılır.

Bir yemeğe giderken de,  bir restoran açarken de lezzetlere kafa yormak kadar gerçek anlamda bir deneyimin üzerine kafa patlatmanın ödülü bence tarifsiz. Umarım gelecek zamanlarda ülkenin yeme içme haritasında daha yaratıcı, üstüne düşünülmüş özel deneyimleri ve yiyecekleri kol kola görebiliriz.

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle