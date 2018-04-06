Bitcoin Kadar Hızlı Yükseliyor: Şırdan

İstanbul’da gece geç saatte midye dolma yemek, işkembeciye gitmek ne demekse Adana’da şırdana gitmek de aynı görevi görüyor. Bir gece sonlandırma kayıntısı, kazınan mideyi susturma, alevi söndürme çabası anlayacağınız…

“Ya beğenirsin ya nefret edersin” tarzında bir görüntüsü olmasına rağmen malzeme yapısı, doğru yapıldığında kokusu ve tadı oldukça dostanedir şırdanın, şırdan dolmasının…

Hazır Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı varken şırdanla ilk kez tanışacaklara bu ulvi yazıyı hediye edelim.

Nedir?

Koyunun midelerinden biridir bu arkadaşımız. İçi klasik dolma mantığında baharat, soğan ve pirinçle doldurulur, ardından salçalı bir karışımda bir süre kaynatılır. Çok tuhaf malzemeler yok yani aslında.



Fotoğraf: İHA

Nasıl Yenir?

Dolmanın dağılmaması için bağlanmış ipliği çekin çıkarın, üzerine kimyon ve pul biber serpin, afiyetle ağzınıza atın.

Nerede Yenir?

Asıl merkezi Adana ancak başta İstanbul olmak üzere farklı şehirlerde de kendine yer edinmeye başladı. Adana’da direkt olarak bu işi yapan şırdan dükkanları olduğu gibi, İstanbul’daki midye dolma seyyarları misali sokaklarda büyükçe bir kazan ya da tencerenin başında seyyar olarak da şırdancı abileri bulabilirsiniz.



Fiyatı?

Normal şartlarda gece vakti en az 4-5 tane ardı ardına atmak makbulken tedarik azlığı sebebiyle fiyatlar artınca artık bir bilemediniz iki tane yenebiliyor yaygın olarak. Henüz 3 yıl önce 3 -4 lira aralığında şırdan dolması tüketebilirken son gelen haberler fiyatın 10 – 11 TL civarına geldiğini gösteriyor. Çevre ülkelerden savaş sebebiyle hayvan akışının sağlanamaması, iç pazardaki kesimin yeterli olmaması başlıca faktörler olarak gösteriliyor. Kısa sürede fiyatını 3’e 4’e katlayarak Bitcoin benzeri bir artış trendine girdiğini söylemek hata olmaz.

Şırdancı tavsiyelerinizi, ilk defa yediyseniz deneyimlerinizi e-posta olarak yollarsanız “Ara Sıcaklar” bölümünde belki yer verebilirim, ve çok sevinirim.

Ara Sıcaklar

-- Geçen hafta yazdığım pide konusuna pek çok tavsiye geldi. Maalesef hiçbiri ütopik arayışımız olan, lüks ya da romantik akşam yemeği için tercih edilebilecek bir pideci konseptinde değildi. Ancak Ankara Zigana Pide, İzmir Müdavim Pide, Florya Şenlik Pide, Şirinevler Sürmene Pide, Görele Pide, Neli Pide, Fatih Karadeniz Pidecisi (Mustafa Yüksel Usta) en çok öne çıkan tavsiyeler oldular. Sağ olun!

-- İstanbul’un yeni yeme – içme rotalarından biri Reşitpaşa desek yanılmış olmayız. Amanda Bravo’dan By Steak’e, Yasu Baba’dan Mest’e farklı ve lezzetli seçenekler var. Mutlaka aklınızın bir köşesinde olsun.

-- İstanbul’da bildiğiniz, tencerenizi, güvecinizi pişirtebildiğiniz, iç malzemesi verince lahmacun ya da pide yapan fırınlar var mı? Benim bildiğim Kadıköy’deki Damla ve Tophane’deki Yöremiz yapıyor. Lütfen bildiklerinizi bana yollayın.