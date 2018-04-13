Anne Fırınlarından Romantik Masalara: Pizza

“Lahmacun yazdın sözü pizzaya getirdin, pide dedin sözü pizzaya getirdin, bir tane de pizza yazısı yaz da sen de rahatla biz de”

Bir takipçimden gelen bu esprili ama samimi mesajı tabii ki ciddiye aldım, bir parça da hak verdim, o halde buyurun pizza yazısına!

80’li yıllarda doğup 90’lı yıllarda büyümüş çoğu çocuk gibi benim için de pizza dışarıda yendiğinde ancak bugünkü hazır donmuş pizza tadına yakın bir tat alabileceğiniz bir yiyecekti önceleri… Fark etmiyordu, çocuktuk ve tıpkı televizyondaki ninja kaplumbağalar gibi pizzayı seviyorduk. Pizza Hut’ın Beyoğlu’ndaki restoranı ise pek çoğumuz için büyük bir devrimdi. Ciddi bir restoran konseptindeydi ve o dönem için oldukça hatırı sayılır paralar ödeniyordu. Bu yüzden çoğu anne, çocukları için ekmek fırınlarından alınma hamurlardan bol malzemeli kare pizzalar pişirdi o dönem.

Pizzada çok fazla malzemeye yerine az ama öz malzemeye inanmamı sağlayan başlıca etken ise İtalya seyahatleri oldu… Roma’daki o ufacık dilim pizzacılarda bile yakalayabildiğiniz o malzeme kalitesi damağımda halay çekilmesine, lezzet patlamaları yaşanmasına sebebiyet veriyordu. O dönemlerden kalan en önemli miras olarak, bugün bir pizzacıya ilk defa gidiyorsam öncelikli olarak sadece peynir ve domates sosunun tadını alabileceğim bir margarita pizzanın tadına bakmakta buluyorum çareyi.

Bugüne gelirsek, Türkiye’de 20 yıl öncesine göre fersah fersah ileride bir pizza kültürü ve lezzeti görmekten mutluyum. Malzeme kalitesi, bilgisi, hamur çeşitleri, işletmecilik kaliteleri, konseptleri ve çok daha fazlasıyla bugün pizza restoranları şehrin gastronomik dünyasında önemli bir yer tutuyor. Romantik akşam yemekleri, ilk buluşmalar, şık öğle ve iş yemekleri gibi bahanelerle pizza restoranlarının masalarını doldurur hale geldik.

Miss Pizza, 2004 yılında açılışından bu yana, günümüzdeki seviyenin yakalanmasındaki öncülerinden biri oldu desek yanlış olmaz. Bugün halen İstanbul’da pizza denilince akla gelen başlıca yerlerden… Asmalımescit’in son dönemde eski popülaritesinden uzak olmasından olumsuz etkilenen Pizza Pera ise İstanbul’un bu alanda belki de gizli kalmış değerlerinden… Bakırköy Bronco Pizza, Ortaköy Pizano Pizzeria, bir İzmir markası olan ama İstanbul’da da şube açan Pizza Locale, Pizzeria Trio, Beppe Pizzeria bu alanın bana göre en önemli temsilcileri.

Siz pizzada hangi malzemeleri tercih ediyorsunuz, hangi pizzacıları öneriyorsunuz, e posta yoluyla ya da sosyal medyadan yazarsanız sevinirim.

ARA SICAKLAR

- Beşiktaş’ın sembollerinden, yıllarca gün başlangıcımıza, sabah kahvaltımıza damga vurmuş Kaymakçı Pando’yu kaybettik birkaç gün önce… Başımız sağ olsun.

- Salepin eski tadını aradığımı, çok kısıtlı yerlerde eski tada yakın salep içebildiğimi yazmıştım. Sizden gelen tepkiler de benzer oldu, hemen herkes eski saleplerin tadını özlediğini yazdı. Buradaki açık bakalım nasıl değerlendirilecek… Hazır salep markaları da pazarı iyi değerlendirememiş gibi…

- Geçtiğimiz haftalarda yeşil etiketli Yanturalı sucuklarının üretimi durdurduğunu, baba Yanturalı’nın vefatının ardından oğulların aralarında anlaşması sonucu yeniden rafa çıkabileceğini yazmıştım. Gelen ilk haberler, “Vedat Bey Sucukları” olarak üretime devam edeceği yönünde, sucukseverlerin bilgisine.