Hollywood’da bir NBA gecesi

NBA’de yeni sezon öncesi yapılan forma lansman töreni için Nike’ın davetlisi olarak Los Angeles’taydım.

Nike ve NBA işbirliği muazzam bir koleksiyon yaratmakla kalmamış, her bir forma takımların mirasını yansıtan ince ayrıntılarla süslenmiş.

Çocukluk yıllarımın Chicago Bulls formasının yeniden hayat bulduğunu görmekten ne kadar mutlu olduysam, Warriors’un Oakland'ın meşhur Meşe Ağacı'nı kullanmasından da bir o kadar heyecan duydum.

Sony Stüdyoları’nda haftalar öncesinden yapılan hazırlıklar ve sonrasında ortaya konan kusursuz sunum ise salonda benimle beraber bulunan 700 gazetecide büyük bir hayranlık uyandırdı.

Bir yanımızda Kevin Durant, öteki tarafımızda Blake Griffin. Tam 30 NBA yıldızıyla çevrili bir haldeydik. Travis Scott’un sahnedeki performansı ise tüm salonu coşturmaya yetti.

Öyle ki gözümüz ne Irina Shayk’ı ne de Mark Wahlberg’ü gördü.

Sacremento’nun 5 numarası De’Aaron Fox’un bir hayranıyla görüntülü konuşma yapması ardından bir gazetecinin ayakkabısına attığı imza, Orlando’nun yıldızı Elfrid Payton’a ‘saçlarına bayıldım’ dedikten sonra verdiği ‘bende seninkilere dostum’ cevabı gecenin herkes için keyifli olduğunun en somut göstergesiydi benim için.

Hepimizin YouTube ile birlikte hayatlarında sevimli bir yer edinen Orkun Işıdmak’ın yaptığı çekimlerse sadece bizleri değil NBA oyuncularını da kahkahalara boğdu. Sürprizi mahvetmemek adına işin o kısmını Orkun’un videolarına bırakıyorum.

Aslında gecenin sürprizi ince bir detayda gizliydi. Dijital çağın içinde büyüyen Y ve bu dijital çağın tam göbeğine doğan Z kuşaklarını yakalama gayreti…

Teknolojik formaların tanıtımı ve ulaşılmak istenen kuşaklar için atılan adım başarıyla sonuçlandı.

Birebir iletişim, egoların yerini doğallığa bıraktığı sohbetler ve bunların yanına eklenen dijital bir devrim.

Kısaca NikeXNBA mottosuyla yapılan lansman Hollywood’da gecenin yıldızı oldu…