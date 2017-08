Hayaline sarıl Emre!

Hem Dortmund – Bayern Münih arasında oynanacak Almanya Süper Kupa maçını izlemek hem de Emre Mor ile röportaj yapmak için istikametim Dortmund’du.



Kulüp binasının hemen karşısında bulunan ve Dortmund takımı tarafından da kullanılan Arcadia Hotel’de kalıyordum. Maçtan bir gün önce Emre ile bir araya geldik. Annesi, babası, kardeşi ve sevdiği herkes yanındaydı. Mutlu olduğu kadar heyecanlıydı da. Futbolun en büyük okullarından birine transfer olmuştu.



Emre gibi Dortmund’a yeni transfer olan bir diğer oyuncu da Ousmane Dembele’ydi. Ve bu iki genç yetenek aynı odayı paylaşıyorlardı. Her sabah erkenden kalkıp beraber kahvaltı edip ardından antrenmanın yolunu tutuyorlardı.



Oteldeki ilk sabahımda odamdan çıkıp asansöre doğru yürürken bir gün önce tanıştığım Dembele ile göz göze geldim. Antrenmana gidecekti ama çantasını unutmuştu. Günaydın demesiyle koridorun en sonundaki odasına doğru depar atması bir oldu. Abarttığımı düşünenler olabilir ama birkaç adım atıp asansörü çağırmak için tuşa basmamla birlikte Dembele’nin gelmesi bir oldu. Lobiye indiğimizde Emre onu bekliyordu. Birlikte taksiye bindiler ve maç öncesi son antrenman için tesislere gittiler.



En az onlar kadar heyecanlıydım. Hem Emre’yi hem de Dembele’yi ilk kez çıplak gözle izleyecektim. Tıpkı bir Dortmund taraftarı gibi geçirdiğim günün ardından Signal Iduna Park’ın yolunu tuttum. Emre yedek kulübesindeydi, Dembele ise sahada. Sabah koridorda gördüğüm o küçük çocuk sahada bir dev gibiydi.



İlk yarıda solda oynadı ve Bayern Münih’in kanadını adeta felç etti. Tuchel ikinci yarıda onu bu kez sağ tarafta oynattı. Her iki ayağını da aynı şekilde kullanabilmesi beni son derece etkilemişti. Emre o gün oyuna son 10 dakikada girdi. Her ikisi de elinden geleni yaptı ama sonucu değiştiremedi.



Otele döndüğümde ise Dembele’nin yüzünde kocaman bir tebessüm vardı. Sarıldım ve performansından dolayı onu kutladım. Dortmund forması giymekten o kadar mutluydu ki sonucu düşünmüyordu bile.



Aradan geçen bir yılın ardından o Dembele şimdi Barcelona’ya transfer oldu. Çocukluk rüyasını gerçekleştirdi.



Ve şimdi sıra sende Emre…



Sıkıntılı dönemleri ardında bırak, polemiklerden uzak dur ve sadece futbolu düşün. Madem kendine yeni bir sayfa açtın bu sayfaya ilk olarak hayalini, ‘Real Madrid’i yaz’…