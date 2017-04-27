Tam 5 bin genç sabahın 7’sinden itibaren Volkswagen Arena önünde uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Ben de gençlerin arasına girip heyecanlarına ortak olmak istedim. Hem sevdikleri oyunculara ulaşmanın mutluluğu hem de finalde yaşadıkları coşku gerçekten mükemmeldi. Tribünlerdeki Meksika Dalgası kadar salonda yaptıkları sohbetler de bir o kadar farklıydı.

Gerçek şu oyunsever gençler başka bir dil konuşuyor. Kullandıkları terimler, olaylar üzerine verdikleri tepkiler, yorumlar ve sohbetler hep bu dil üzerinden. Keyifli mi keyifli, insanda bir etki yaratıyor mu yaratıyor. Bu gençlerde çok iş var. Ben çok eğlendim, sanırım bundan sonra da aralarında olmaya devam edeceğim.

Koşamayanlar için koşun

Omurilik felçlilerinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak bulmak amacıyla kurulan Wings For Life Vakfı’nın düzenlediği Dünya Koşusu’nun Türkiye ayağı 7 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak. Yakın zamanda geçirdiği bir kazada omurilik zedelenmesi nedeniyle felç olan ve bir mucizeye imza atarak yeniden yürümeye başlayan Emrah Başoğlu’nun hikâyesini duyduktan sonra bu koşuya bakışım tamamen değişti. Hem bir farkındalık yaratmak, hem de bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmak isteyen 5 bin 500 kişi daha şimdiden kayıtları doldurdu. Kaçırdığını düşünenler telefonlarına indirecekleri bir uygulamayla İstanbul Belgrad Ormanı’nda koşabilecek. Yakalama aracını 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı kullanacak.

İstanbul spora doyacak

4-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak İstanbul Gençlik Festivali için hazırlıklar sürüyor. Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanı’nda yapılacak festivale 300 bin gencin katılımı bekleniyor. Bu gençlik şöleninde Red Bull sponsorluğunda yapılan Neymar Jr's Five Futbol turnuvası, Nike ile birçok koşu ve futbol aktiviteleri ve son dönemde dünyayı kasıp kavuran League of Legends oyununun üniversiteler arası turnuva finali gerçekleştirilecek.

Basketbol kültürü gelişiyor

Artık şu gerçeği görmemiz gerekiyor. İnsanlar futboldan keyif almıyor. Futbol sahalarından basketbol salonlarına doğru kayan büyük bir kitle var. Fenerbahçe’nin Obradovic ile yakaladığı başarı ve beraberinde getirdiği hava bunun en büyük sebeplerinden. Ardından Darüşşafaka Doğuş ve Anadolu Efes’in de çıtayı yukarılara çekmesi ülkede basketbolu belki de en sevilen spor dalı haline getirdi.

İyi de oldu!