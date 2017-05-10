Şunu söyleyebilirim son yıllarda en iyi yapılan işlerin başında koşu organizasyonları geliyor. Türkiye’nin pek çok yerinde düzenlenen koşularda gördüğüm tablo şu; ‘gencinden yaşlısına herkes koşuyor’…

Bunu hayat felsefesi olarak belirleyen, kendine değer veren, sağlıklı yaşamayı amaç edinen insanlar hem spor yapmak hem de omurilik felçlilerine destek olabilmek için İzmir’deydi. Organizasyon boyunca maratona katılan insanlarla tek tek ilgilenip sohbet eden yarışın Türkiye temsilcileri Ayşe Tolga, Müjde Uzman ve Murat Bür bu projeyi fazlasıyla benimsemişler.

FC Barcelona okulları dünyanın her yerinde

2017 yılını ABD’ye açılarak sürdüren FC Barcelona, dünya çapındaki FCBEscola okullarının sayısını 5 kıtada 36’ya çıkardı. Bugüne kadar Charlotte ve Florida'da okullar açan Katalan ekibi şimdilerde Austin, Chicago ve Virginia’da yeni altyapı okulları açmaya hazırlanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte ABD en fazla FCBEscola’ya sahip ülke olacak. Barcelona bu projesiyle 40 binden fazla çocuğa ulaşmayı planlıyor.

O sene bu sene…

Geçtiğimiz günlerde Euroleague’de Final Four’a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Basketbol takımının medya günü için Ülker Sports Arena’daydım. Sabahın 8’inden itibaren önce yabancı gazeteci ve televizyonculara bıkmadan konuşan basketbolcular öğleden sonra bizlerle bir araya geldiler. Hepsi bu kez İstanbul’da kupayı alacaklarından emin. Kaptan Melih’in de dediği gibi, ‘Fenerbahçe için o sene, bu sene…’