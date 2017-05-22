THY Euroleague’de sakatlıklarla başlayan sancılı süreç Play-Off’larla birlikte yerini önlenemez bir yükselişe bıraktı. Rakip Panathinaikos’u ikisi deplasmanda olmak üzere 3-0 yenerek Final Four’a kalan Fenerbahçe, İstanbul’da da kaldığı yerden devam etti.

Avrupa’da basketbolun El Clasico’su olarak adlandırılan maçta Fenerbahçe rakibi Real Madrid’e adeta diz çöktürdü. Bu maç aslında kimin şampiyon olacağının işaretiydi.

Finalde bir an bile geri düşmeyen, takım savunmasından taviz vermeyen Fenerbahçe, Olympiakos’u da yenerek Avrupa’nın zirvesinde hak ettiği yeri aldı.

‘İzmir Marşı’ ile yola çıkan Udoh – Vesely ikilisinin oluşturduğu ikiz kuleler dörtlü finaller boyunca ‘Çanakkale Geçilmez’i oynadı.

Uche – Högh ikilisini hatırlar mısınız? Artık onların yerini Udoh – Vesely aldı.

Peki, takımın ‘bebek yüzlü katili’ Bogdanovic’e ne demeli? El yakan anlarda sorumluluk almaktan hiç kaçmadı.

Ama yalnız değildi!

Dixon, Kalinic, Sloukas, Datome, Nunnally hatta Antic bile süre aldıkları her an ekstra katkılar sağladı. Çünkü onlar birbirlerine inanan ve sevgi duyan bir oyuncu grubuydu. Sadece kendileri için değil arkadaşları için de oynayan bu grup şampiyonluğu da yüksek karakterleri sayesinde elde etti.

Ve Türkiye’ye basketbolu sevdiren adam; Obradovic…

Fenerbahçe’nin basketbol kimliğini değiştirdi. DNA haritasını yeniden çıkardı. Bununla da yetinmedi yeni bir taraftar profilinin oluşmasını sağladı. Tıpkı Signal Iduna Park’taki gibi Ülker Sports Arena’ya ‘Sarı Duvar’ ördü. Başarının ne demek olduğunu, zafere giden yolu her maçta göstere göstere anlattı.

Efsanesini de ‘Dünyanın En Güzel Takımı’nı basketbolun zirvesine çıkararak devam ettirdi.

Bu takıma ne kadar teşekkür etsek az! Ama Obra’ya edeceğimiz teşekkür daha özel olmalı.

Ülker Sports Arena’nın önünde bir Obradovic heykeli hiç de fena olmaz…

Ne dersiniz?