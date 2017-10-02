Bir referandumdan fazlası

Pazar günü ilk kez bir FC Barcelona maçı Camp Nou’da boş tribünlere karşı oynandı. Ülkede yapılmaya çalışılan referanduma karşı İspanya’nın baskısı, FC Barcelona Kulübü’nü bu hikâyenin merkezinde konumlandırdı. Ve FC Barcelona bir kez daha bölgedeki vatansız insanların savunucusu ve milli takımı haline geldi

FC Barcelona evinde Las Palmas’la oynayacaktı ve sokaklarda referandum için sandık başına gitmek isteyen insanlarla polis arasında çatışmalar yaşanıyordu. Binlerce insan yaralanırken, tüm dünyanın gözünü çevireceği Camp Nou’da olacaklardan korkan bir İspanya vardı.

Kulübün hakların güvence altına alınması için yaptığı çağrı ve insanların demokrasi için kendi kaderlerini tayin etme arzusuna verdiği destek İspanya hükümetini oldukça rahatsız etti. Barcelona şehri üzerindeki baskıyı bir anlamda kulüp üzerinden yapmaya çalıştılar. Yetmezmiş gibi FC Barcelona’yı ligden atmakla bile tehdit ettiler.

FC Barcelona maçın tatil edilmesini istedi, federasyon buna izin vermediği gibi karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına hükmetti. Maç cumartesi de oynatılabilirdi ancak La Liga yönetimi bunu yapmak yerine olayı çığırından çıkartmaya çalıştı.

SADECE DEMOKRASİ DEDİLER

Las Palmas bile o kadar etki altındaydı ki bir futbol kulübü olduğunu unutarak ilk kez bir maça İspanya bayraklı formalarla çıkma kararı aldı.

Bu gerilimin başında kuşkusuz La Liga’nın tepesindeki isim Javier Tebas vardı. Büyük bir Real Madrid taraftarı olan ve bunu her ortamda açıklamaktan çekinmeyen Tebas ile FC Barcelona arasındaki fay hattı bu hafta tamamen kırıldı.

Tebas, FC Barcelona’nın erteleme çağrısını 6 puan silerim tehdidiyle reddetti. Bununla da yetinmeyerek Las Palmas’ın İspanya bayraklı formasına da izin verdi.

FC Barcelona tüm bu çirkinliklere, Tebas’ın kellesini istemek yerine, Camp Nou’nun scoreboard’ına yazdığı ‘demokrasi’ kelimesiyle cevap verdi. Küçük bir detay gibi görünse de anlamı derindi. Çünkü yaşananlar ‘bir referandumdan daha fazlasıydı’…

BARIŞ İÇİN KOŞMAK GİBİSİ YOK

Bu pazar geleneksel hale gelen Turkcell Gelibolu Maratonu için Çanakkale’ye giden şanslı insanlar arasındaydım. Teması barıştı ve Türkiye’de bir ilkti. Hem de dünyanın en anlamlı ve özel yerlerinden birinde yapılıyordu. Çanakkale destanının yazıldığı tarihi yarımadada. Binlerce insanın gece gündüz demeden savaştığı, dünya tarihine geçen ve ‘Çanakkale geçilmez’ sözünün vücut bulduğu yerden bahsediyorum. İnsanın tüylerini diken diken eden bu özel yerde hem de barış için koşmanın anlamı da her şeyden üstün.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU SÜRPRİZ DEĞİL

Espor dedik dedik ve sonunda başarılar da peşi sıra gelmeye başladı. 1907 Fenerbahçe Espor önce Rusya’da düzenlenen Rift Rivals’te şampiyonluğu kucaklayarak ulusal arenada önemli bir başarı elde etti. Ardından Türkiye Büyük Finali’ni de kazanarak Türkiye şampiyonu olan Fenerbahçe, Worlds 2017’ye de katılım hakkı elde ederek adını dünyanın en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. Biliyorum her şey için çok erken, daha bir yıllık mazisi var bu ekibin. Yine de dünya şampiyonluğuyla üçlemeyi tamamlamaları benim için sürpriz olmayacak…