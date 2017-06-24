Barcelona ne kaybetti bilmiyor!

Henüz 18 yaşında olan Kylian Mbappe’yi 100 milyon Euro’nun üstünde bir değere ulaştıran, Bernardo Silva’yı 50 milyon Euro’ya Manchester City’e satan Monaco, yeni yıldız adaylarını kadrosuna katmaya devam ediyor.

Önce Belçika Ligi’nden Youri Tielemans ile Soualiho Meite’yi kadrosuna katan Monaco en büyük sürprizi ise yeni bir Mbappe adayı olan Barcelona’lı Jordi Mboula’yı transfer ederek gerçekleştirdi. Hem de sadece 3 milyon Euro gibi oldukça düşük bir rakama…

Peki, kim bu Mboula?

Mboula ilk olarak geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde ortaya koyduğu performans ve Borussia Dortmund’a attığı inanılmaz golle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Katalan bir anne ve Kongolu bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Mboula, daha 9 yaşında Barcelona saflarına katıldı. Ve büyük bir ilerleme kaydederek genç takıma kadar yükseldi. Yeteneği o kadar büyüktü ki son yıllarda ismi pek çok önemli takımla gündeme geldi. Ancak genç yıldızlara verdiği değerle bilinen Barcelona belki de tarihinde ilk kez çok önemli bir hata yaptı ve Mboula’nın sözleşmesini yenilemeyi unuttu.

Bunu fırsat bilen Monaco, genç oyuncunun serbest kalma maddesinden yararlanarak çok önemli bir yeteneği transfer etti. Sözleşmesinde geri dönüş maddesi de olmadığı için Barcelona çok önemli bir yeteneği hem de 3 milyon Euro gibi bir rakama kaybetmiş oldu. Şimdilerde Ousmane Dembele için 90 milyon Euro harcamayı düşünen Barcelona, çok daha büyük bir yeteneği ellerinin arasından kaçırdı.

Durdurulamaz bir yetenek!

18 yaşındaki futbolcunun özellikleri saymakla bitmiyor. Kusursuz top tekniğine sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda da iyi bir top çalma ustası olan Mboula, geniş alanlarda yaptığı driplinglerle de kusursuz bir hücum silahı. Ama onu durdurulamaz bir yeteneğe dönüştüren özelliğiyse sahip olduğu sprint gücüne rağmen vücut ağırlığını hızlı bir şekilde ayaklarıyla değiştirebilmesi.

Bernardo Silva’nın alternatifi

Mboula’yı aslında çok ağır bir yük bekliyor. Geçen sezon Monaco’nun başarısında büyük payı olan Bernardo Silva’nın 50 milyon Euro karşılığında Manchester City’nin yolunu tutmasının ardından en iyi olduğu yere sağ kanata geçerek onun boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Taraftarlar kampanya başlatmıştı

Barcelona taraftarları genç oyuncuya o kadar büyük bir hayranlık duyuyorlardı ki onun için ‘Messi’nin kılık değiştirmiş hali’ yakıştırmalarında bulunuyorlardı. Hatta Mboula’nın A takıma alınması için sosyal medyada videolarını yayınlayarak kampanya bile başlattılar.

Mbappe ile yan yana oynayacak

Thiery Henry’nin La Masia’daki lakabı Titi’ydi. Üst bedeninin gücü, tekniği ve vuruş stiliyle bugüne kadar ona en çok benzetilen isimlerin başında geliyordu Mboula. Ve şimdi Yeni Henry olarak anılan Mbappe ile aynı takımda forma giyecek. İkisi birbirine bağladığında bugüne kadar görülmemiş iki büyük yıldız belki de dünya futbolunda yeni bir akımın başlamasını sağlayacak.