Trabzonspor’un ligle işi yok

SONDA söyleyeceğimi, en başta söyleyeyim: Trabzonspor’un bu sezon da bu ligle pek bir işi yok. Kestirmeden Ziraat Türkiye Kupası’na odaklansın, en iyisi.

Kayseri’deki maça 90 dakikasını harcayan insanlar, eminim ki pişman olmuşlardır. Elle tutulur doğru düzgün pozisyonun olmadığı; kaybetmemenin öncelikli olduğu bir oyun planını izlemek zorunda kaldı izleyiciler. Ama kaybetmemeyi daha çok isteyen taraf Trabzonspor’du. İsabetli şutu dahi yok! Golü daha çok koklayansa ev sahibiydi.

Trabzonspor’un dün iki temel sorun vardı:

1- Takım boyu çok uzundu.

2- Yaratıcılık sıfıra yakındı.

Trabzon’un mücadele gücü ve takım savunma terbiyesinde bir iyiye gidiş var ancak gol yollarında kısırlık çekiyor. Bunu sadece Burak ve Rodellaga’nın yokluğuyla açıklayamayız. Kanatlar ve merkezden yaratıcı işler çıkmadı dün. Yaratıcılık denince gözlerin çevrildiği iki isim var: Yusuf ve Sosa.

Sosa, Beşiktaş’taki gibi kendine bir eş bulmakta güçlük çekiyor. Olcay ve Burak sahada olsa daha verimli olabilirdi.

HAMLEDE GEÇ KALDI

Bu anlamda Çalımbay’ın Abdülkadir’i çok daha önce oyuna alması lazımdı.

Burak başta olmak üzere, eksikler tamamlandığında hücum zenginliği artacaktır ama eğer Çalımbay’ın bu ligle ilgili hâlâ daha hayalleri varsa o zaman yaratıcılığı artıracak seçenekleri de yaratması lazım.

Liderle puan farkı bu kadar yüksek olmasaydı Trabzon’un ligin en iyi ekiplerinden biri olan Kayseri’den deplasmanda 1 puan çıkarmasını beğenmemezlik edemezdim.

Ne var ki taraftar geçen hafta lideri deviren takımının her şartta galip gelmesini bekler.

Dünkü Trabzon bana, 1 farklı galibiyetlerle maçları kazanan o 70’lerin ve 80’lerin başındaki Trabzonspor’unu çağrıştırdı.