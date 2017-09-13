Sonucu Kartal belirler

“Kadro kalitesine bakınca Beşiktaş, Porto’ya göre daha önde. Bu maçta Porto’dan ziyade Beşiktaş’ın ne yapıp yapmayacağı oyunun kaderini çizecek. Siyah beyazlılar bugün iştahlı olacaktır.”

BEŞİKTAŞ, Şampiyonlar Ligi’ni Porto deplasmanıyla açıyor. Tarihi itibariyle Porto, çekinilecek bir ekip ama önemli olan ‘güncel Porto’dur. 2013’ten sonra liginde hiç şampiyon olamayan Porto, bu sezon lige 5’te 5 ile iyi bir giriş yaptı. En formda ismi Aboubakar. Geçen sezon aldığı cezayla Beşiktaşlıları üzmüştü ama o cezadan kalan 1 maçlık bakiye bugün siyah beyazlıları kârına oldu. Porto’nun attığı 12 golün 5’inde Aboubakar’ın imzası var. Attığı kadar da kaçıran bu ‘kestirilemeyen’ golcünün olmaması gerçekten büyük avantaj...

1- OYUN KALİTESİ GERİDE OLSA DA...

KADRO kalitesinde Beşiktaş, Porto’dan önde. Bu maçta Porto’dan ziyade Beşiktaş’ın ne yapıp yapmayacağı sonucu belirler. Beşiktaş’ın oyun kalitesi geçen sezonların gerisinde. Ancak Devler Ligi motivasyonunu eklersek, daha iştahlı olacaklardır. Beşiktaş’ın bugünkü en büyük silahı kazanmaya oynamak olmalıdır.

2- YAMALARI HEP CASILLAS YAPIYOR!

PORTO’nun en formda isimlerinden biri de kaledeki efsane Iker Casillas. 5 maçta 12 gol atan Portekiz ekibi, kalesinde gol görmedi. Bunun aslan payı 36 yaşındaki tecrübeli eldivenin. Zira Porto defansı duvar öremiyor! Bilakis çok açık veriyorlar ve yamaları yapan hep Casillas oluyor.

3- OLIVER TORRES’İ KİLİTLEMEK GEREK

ABOUBAKAR yoksa gözlerin çevrileceği isimler Marenga, Oliver Torres, Tiquinho Torres ve Brahimi... Golü de ileri uçta Marenga ile arayacaklar. Porto’nun Marenga ve Tiquinho Soares ile çift forvet çıkması bekleniyor. En iyi servisçileri Oliver Torres. Beşiktaş’ın onu oynatmaması, kilitlemesi lazım.

4- GARY MEDEL ‘BOZUCU’ OLABİLİR

ATTIKLARI 12 gole bakılınca, hücum karakterini sıra dışı kılan isim Aboubakar. Onsuz Porto’nun doğaçlama oranı düşecek. Defanstan başlayan pas oyunuyla hücumu olgunlaştıracaklardır. Brahimi-Torres-Danilo Pereira üçgenini kırmak lazım. Güneş, Gary Medel’i bir bozucu olarak kullanabilir.