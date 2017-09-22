Şenol Güneş kaybetmeyi göze alırsa kazanır

FENERBAHÇE-Beşiktaş derbisinde en önemli faktör psikolojidir. Esasen Kadıköy’de dört büyüklerin oynadığı tüm maçlarda birinci etken psikolojik.

Zira Fenerbahçe, üç rakibine de yıllardır yenilmiyor. Garip olan şu ki Kadıköy’deki bir çok derbiye G.Saray ve Beşiktaş favori gittiği halde kazanamadan döndü.

ihtiyaç var

Beşiktaş için son yıllarda Kadıköy’e giderkenki en büyük handikap, favori olmanın yanı sıra, beraberliğin de yenilginin de kendisine çok şey kaybettirmiyor olmasıdır.

4-3’lük tarihi galibiyetten sonra rakibini hiç yenemeyen Beşiktaş, oysaki bir çok maçı rahat kazanabilecek futbol oynadı. Çok, çok berabere kalabildi.

Özellikle Slaven Bilic döneminden başlayarak, son 4 sezonda Kadıköy’deki derbiler Beşiktaş için heba olmuştur.

Yarın da Şenol Güneş, “Beraberlik iyidir” düşüncesiyle sahaya çıkarsa galibiyetsizlik serisi 13 yıla çıkar. Güneş, aksine, kaybetse de berabere kalsa da yarışta büyük yara almayacağının avantajını iyi kullanmalı. Bunu, cesur oynamak ve kazanmak için bir kredi olarak kullanmalı.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş için de Güneş için en büyük eksiklik, Kadıköy’de derbi galibiyetinin olmayışıdır.

sağa medel

Güneş, kadroda büyük bir değişim yapmayacaktır. En kritik seçimi stoperde olacaktı ancak Adriano’nun sakatlığı nedeniyle Pepe-Tosic ikilisi kaçınılmaz görünüyor.

Adriano oynayamayacağı için sağ bekte kimin görev alacağı önem kazandı. Gönül’ün sakatlığı geçse de maç eksiği var. Haliyle gözler Necip ve Medel’e çevriliyor. Necip, geçmişte bu pozisyonda Alper karşısında büyük sıkıntılar yaşamıştı.

Tabii kim oynarsa oynasın, Quaresma’nın destek çıkması şart. Porto maçındaki gibi savunmayı ihmal ederse, bedeli ağır olur.

Oğuzhan, sakatlığı tam atlatamadıysa kulübede başlamalı. Konya maçındaki Tolgay, güven veriyor. Tribünlerin Caner, Pepe, Medel ve Quaresma’ya ikili mücadelelerde kart çıkması için, hakemi baskı altına alacağı muhakkak. Güneş, bunu da gözardı etmemeli.

PSİKOLOJİ, ‘VOLKAN’ DİYOR

FENERBAHÇE’nin derbideki en önemli kozu kazanma mecburiyeti. En önemli oyuncusuysa Volkan Demirel! Oynasa da oynamasa da. F.Bahçe’nin Kadıköy’deki hegemonyasını konuşurken Volkan’ı pas geçemeyiz. Volkan, derbilerin psikolojisini en çok etkileyen isimdir. Form durumu kötü bile olsa Kocaman, onun oyunun psikolojisine lehlerine yaptığı etkiyi hesaba katıp ilk 11 oynatabilir.

GÜNEŞ’İN KOCAMAN SORUNU!

AYKUT Kocaman ile Şenol Güneş arasında 1996’daki Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla başlayan bir rekabet var. O zaman Güneş hoca, Kocaman futbolcuydu. Kazanan futbolcu Kocaman’dı o gün. Sonrasında defalarca hoca olarak da karşı karşıya geldi bu ikili.

AYNI MASADA

Güneş ile yaptığım röportajda 96 dahil, geçmişe hiç takılıp kalmadığını söylemişti. Buna mukabil kamuoyunda Güneş’in Kocaman’a karşı gerçek performansını ortaya koyamadığı görüşü yerleşiktir. Şurası muhakkak: Güneş’in insanları ikna etmesi için Kadıköy’de Kocaman’ı yenmesi şart.

Gönül, bu iki futbol adamının bir gün aynı masada yan yana oturup futbol üzerine konuşmalarını da istiyor.

CENK KENDİNİ İSPATLAMAK ZORUNDA DEĞİL

Cenk Tosun, sınıf atlasa da bu memleketteki bakış açısından ötürü her hafta kendisini ispattan kurtulamayacak. F.Bahçe derbisini boş geçerse, ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Derbide gol atsa da atmasa da yabancı ambargosunu delen Tosun, klas bir golcüdür.