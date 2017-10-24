Quaresma yerli gerisi yabancıydı!

ORHAN Veli, nasırdan Beşiktaş da Başakşehir’den çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi! Beşiktaş, üç Şampiyonlar Ligi maçında bile bu kadar zorlanmadı.

Beşiktaş, bu maça da Şampiyonlar Ligi ciddiyetiyle başladı. Ama özellikle ilk 10 dakika sahada bir Şamipyonlar Ligi hakemi yoktu. Düdüğünü oyuncak gibi kullanan bir hakem vardı. Kora kora müsade etmeyen, düdüğüyle hemen oyuncuları terbiye etmeye çalışan bir hakem... Bu da Beşiktaş’ın pençelerini törpüledi.

Başakşehir, devamında topa sahip olarak, mümkün olduğu kadar Beşiktaş’ı geniş bir alanda koşturdu. Böylece siyah beyazlıların öndeki presi giderek zayıfladı. İçe kat eden Babel de olmayınca Beşiktaş’ta tüm yük Quaresma’nın sırtına bindi. Şutun olduğu ama ceza alanında net pozisyonun olmadığı bir devre oldu iki takım için de.

Güneş, doğru değişiklikler yaptı ama gecikmeli. Doğrudan ikinci 45’e Oğuzhan-Negredo ile başlamalıydı. Beşiktaş bu bölümde topu daha fazla ayağına alsa da pozisyon üretmekte yine zorlandı. Ceza sahası içinde etkisiz kalan Beşiktaş’ın 16 şutundaki isabet oranı da sadece 3!

Beşiktaş’ın tek tesellisi Vodafone Park’ta ligdeki ilk yenilgisini almaktan son saniyede kurtulmuş olması. Ancak bu lig şampiyonluğu için yeterli olur mu? Çok zor. 9 haftada 12 puan kaybı ve bunun 10’u son 4 maçta. Geçen sezon Talisca, çok fazla mücadele etmese de sıra dışı golleriyle kolaylaştırıcı oluyordu. Ama bu sezon yerinde yeller esiyor. Dün Quaresma, terinin son damlasına kadar en ‘yerli’ isimdi Beşiktaş’ta.

Avrupa’yı bu maç için feda eden Avcı, eminim ki Tosic’in golüyle yıkılmıştır. Öyle de olmalı. Başakşehir, ne çabuk Avrupa’yı ikinci plana atacak lükse sahip oldu?

MAÇIN ADAMI: QUARESMA

- Yerli-yabancı tartışması yapanlara sorarım: Dün kaç yerli, Quaresma’daki yüreğe sahipti? 1 puanı ve Vodafone Park’taki yenilmezlik (ligde) unvanını kurtaran adamdı.