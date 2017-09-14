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Kenan Başaran

Kenan Başaran

kenan.basaran@hurriyet.com.tr

O tarih bu sezon yazılacak

14 Eylül 2017

GEÇEN sezon 4 beraberlik alan ve gruptan çıkamayan Şenol Güneş, mesajı alarak maça başladı: Hedef Dragao’da 3 puan.

Beşiktaş, oyuna iyi girdi ve bunu sağlayan en önemli faktör uzun çapraz toplardı.

Golü bulduktan sonraysa oyun büyük oranda Beşiktaş’ın sağ savunma hattında geçti. Porto, Adriano-Quaresma kulvarını, Pepe ve Oğuzhan’ın acil yardımlarına rağmen çok yıprattı.


CENK’TEN TORUNLARINA MİRAS
Porto, ligde duran toptan sadece bir gol bulmuştu. Dün Telles, kalçası çıkma pahasına(!) sayısız korner kullandı ama sonuç alamadılar.

O yüzden onların duran topunda gollerini Tosic’in atması benim için sürpriz olmadı!

Beşiktaş, baskı yediği bir dönemde sakin kalıp ayağa oynadığı bir hücumda Cenk ile muhteşem bir gol buldu. Benfica’ya geçen sezon yılın golünü atan Cenk, efsane Casillas’a attığı golle torunlarına miraslık bir anı daha bıraktı.

Conceicao, 2. devreye iki değişiklikle girdi. Torres’i çıkarması sürpriz olsa da takımı 70’e kadar Beşiktaş’ı hapsetmeyi başardı.

Fabri, 61’deki kurtarışıyla maçın kırılma anına da imza attı, Güneş’in Medel hamlesinden ziyade oyunu dengeleyen büyük ölçüde Porto’nun temposunun düşmesi oldu.


TOPU VERMEZSE MAÇI VERMEZ
Beşiktaş, pas yaptıkça daha etkili oluyor. Hem baskıdan kurtuluyor, hem hücuma daha etkili çıkıyor.

Son 20 dakikada yaptığı ve attığı üçüncü gol de bunu bir kez daha teyit etti.

Beşiktaş, Porto’yu evinde 3-1 ile devirerek, Şampiyonlar Ligi’ne çok iyi bir giriş yaptı. Bu sezon bu ligde tarih yazmak için ilk adımı attı.

Sıra geldi Vodafone Park’ta da ilk galibiyeti almaya. Zira içeride alınacak bir galibiyet bile yetebilir artık.


MAÇIN ADAMI: CENK TOSUN
3. golcülükten 1. golcülüğe terfi etti. Gomez, Demba Ba, Aboubakar ve bu sezon da Negredo’nun gelişine aldırmadan hep çalıştı. Dün muhteşem gol, artı muhteşem bir mücadele ortaya koydu.

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