‘Lüküs takım’la 1 puan

SON yıllarda Beşiktaş ile Kasımpaşa’nın kapışmaları çok zevkli geçiyor.

Dün de öyle oldu. İlk 45’te iki takım da ‘atan kazanır’ havasında oynadı. Güneş’in, Tolgay-Oğuzhan-Talisca’lı hücumcu orta alanı bu havayı estiren temel nedendi.

İlk devre üç klas hareket üç golü getirdi:

Cenk klas hareketlerle Babel’e attırdı, Caner de Talisca’ya. Neumayr da klas bir gol attı ama onun en büyük yardımcısı Fabri’ydi. Güneş belli ki devre arası “Top yapın” demiş ki Beşiktaş, ikinci 45’te bol bol pas yaptı. Gerektiğinde geriye oynayıp rakip genişletti ve boşluklara sızdı. Babel kendisine asist yapan Cenk’e ‘bilmukabele’ demek istedi ama o 6 pastan topu Taksim Meydanı’na attı!

BEŞİKTAŞLI ALIŞTI!

Paşa, Beşiktaş’ın 2. Devre planını kırmış değildi ama Güneş, Medel-Lens ikilisini sahaya sürüp, Oğuzhan-Quaresma ikilisini kenara aldı.

Bu değişiklik dostu düşmanı kıskandırır. Zira memleket standartları için oldukça lüks bir değişiklikti. Ama Güneş’in orta alana lüks aşısı ters tepti, zira ikinci yarıda ahenk bozuldu ve beraberlik golü yenildi.

Güneş, Negredo’yu da Cenk’in yanına koydu. Paşa da yaslanınca son bölümler Beşiktaş ablukasında geçti ama 1 puanla yetindi. Paşa karşısında bu sürpriz değil, zira Beşiktaşlı buna alıştı. Kemal Özdeş’i tebrik ediyorum. Reklam yapmadan işini yapıyor. Sıkı bir ekip kurmuş.

1- Beşiktaş puan kaybetse de Antalya maçına göre daha arzulu bir futbol oynadı.

2- Caner, bir sol bekten çok daha fazlası. O bekteki oyun kurucu aynı zamanda.

3- Negredo niye ilk 11’de yok? Herkes bunu soruyor ama Cenk de iyi mücadele ediyor.

4- Quaresma’nın tutkusuna sözüm yok ama paylaşmak de güzel bir erdemdir. Oyundan çıkarken her hafta trip, öncelikle oyuna giren arkadaşına ayıptır.

5- Fabri ‘güzel goller’ yemeye başladı, bu tehlike!

MAÇIN ADAMI: CANER

AŞİL tendonu kopan ve aylarca sahalardan uzak kalan Caner Erkin, sanki böyle bir durum olmamış gibi bir dönüş yaptı. Öndeki kanat oyuncularından daha çok ofansı destekledi.