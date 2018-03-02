Yani “Atan kazanır” havasında sahaya çıkmışlardı.



F.Bahçe, pazar akşamına göre topa daha çok ortak oldu. Buna karşı pozisyon üstünlüğü Beşiktaş’taydı.



Ancak siyah beyazlılar, en avantajlı olduğu anda 2-1 geriye düştü. F.Bahçe, 10 kişi kalmışken Lens, değil maçı, belki de turu kopartacak kapıyı açacakken amatörce davrandı.



Aklıma yıllar önceki Batuhan Karadeniz’in pozisyonu geldi. Hani “Kral yapmam, kral olurum” kafasıyla topu çok müsait durumdaki Higuain’e vermek yerine golü kendi atmak isteyen ama kaçıran Batuhan...



O pozisyon F.Bahçe derbilerinde Beşiktaş için kırılma anıydı. Batuhan’ın da kariyerinin kırılma anıydı.



Lens, Talisca gibi pas vereceğine kendisi atmak istedi. Hızlı davransa belki muradına da erecekti ama bunu da beceremedi.



Dönüşünde F.Bahçe, cezasını kesti. Öne geçen, bir topu direkten dönen ve 11’e 10 da üstün olan Beşiktaş soyunma odasına yenik girdi. Futbolun cilvesi...





Q7-VOLKAN iKiZ!

Güneş, 2. devreye doğru hamlelerle başladı.



Lakin takımı oyuna odaklanmak yerine psikolojik harbe tutuştu. Quaresma’nın atılması hiç sürpriz olmadı.



Ama hakemin sonrasında bir kaç kart daha çıkarması lazımdı.



Diğer yandan iki tarafın futbolcuları son derece tiyatral hareketlerle hakemin işini zorlaştırmak için uğraştı.



Gerilim ve oyunun durması F.Bahçe’nin işine geldi. Beşiktaş, böylece ligdeki derbinin 2. devresine benzer bir giriş yapamadı.



10’a 10’dan sonra top Beşiktaş’ta kalsa da oyun genel olarak Kocaman’ın istediği formda ilerliyordu.



Ancak Volkan, çok öncesinde Kocaman uyardığı halde kendine hâkim olamadı ve o da atıldı. Sanırım Quaresma ile Volkan ikiz kardeş!



Kırmızı kartlar, hocaların oyun planının devreye girmesini önledi.



Evet, bol aksiyonlu bir derbi oldu. Ama iki takım da oldukça yıprandı.



Şampiyonluk yarışının çok kızıştığı düşünülürse, iki takımın maçı böylesine ‘sezon finali’ havasında oynaması beni şaşırttı açıkçası.



Özellikle Beşiktaş’a sormalı: Hani ‘Süt Kupası’ydı?





MAÇIN ADAMI: CANER ERKİN

Gerilimin futbolun önüne geçtiği maçta Caner oyunda kalmayı başardı. Bu ilk artısıydı. İkinci devre de Beşiktaş’ı kenar toplarıyla ileriye en etkili şekilde taşıyan isimdi.