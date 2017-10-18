UEFA’nın Beşiktaş’ın başında sallandırdığı ertelemeli Avrupa’dan men cezası olmasaydı dün Stade Louis II, boş kalmazdı. Gurbetçilerimiz şu güzel Beşiktaş’ı izleyemiyor ama kabahatin büyüğü de onların.

Güneş, Gençler deplasmanında dökülen Oğuzhan’ı kenarda tutarak Tolgay ile başladı. İki sezondur Oğuzhan ne yazık ki Şampiyonlar Ligi sahnesini çok iyi değerlendiremedi. Bunun üzerine uzun uzun düşünmeli. Güneş’in sağda Gönül’ün yerine Adriano tercihi de dikkat çekiciydi. Ama solda, ama sağda bu takımın Adriano’nun oyun aklına ihtiyacı var. Takıma bir dinginlik katıyor. Sonuçta Güneş, Tolgay-Adriano tercihiyle maça damga vurdu. Leonardo Jardim’in Lopes ve Jorge’yi kenar da tutması da iyiye işaretti.

BASKETBOL GOLLERİ!

Taraftarının ümidi kestiği Monaco, çok fazla emek sarf etmeden öne geçti. Evvelinde Beşiktaş’ın yanlış ofsayt bayrağına kurban giden nizami golü vardı oysa.

Beşiktaş’ın geriye düşmesi oyunun hakkı değildi. Nitekim, Talisca-Quaresma-Tosun üç pasta eşitliği buldu. Quaresma adeta baskette gibi bir ‘alley oop’ pası attı Tosun da smacı vurdu.

Beşiktaş, ilk devre topa daha çok sahip olsa da kendi standardının altında pas yaptı. Daha dikineydi, daha seriydi. Oğuzhan da Tolgay da çok az şut tercihinde bulunuyor. Dün direkten dönen topu 2. gole zemin oldu. Bu golde de basketlik bir enstande vardı. Babel de topu Tosun’a bir basketbolcu edasıyla bıraktı.

2-1’den sonra Beşiktaş, oyunu istediği gibi yönlendirdi. Monaco’yu yumakla oynayan kediye çevirdi. 3’ü de 4’ü de bulabilirdi. Beşiktaş, Porto’yu yendiğinde ‘O tarih bu sezon yazılacak’ dedim. 3’te 3 ile ilk tarihi yazdı. Siz bu gruptan da çıktı sayın.

2 gol atıp görevini fazlasıyla yapan Cenk’in dışında Quaresma, Babel, Tolgay , Adriano ve Güneş’e de ayrı bir alkış. Beşiktaş, dün tüm sıkıntılarını evde bırakarak Monaco’ya gitti ve böylece tarihi galibiyeti aldı. Ve Güneş, Batı’da da doğuyor!

MAÇIN ADAMI: CENK TOSUN

Beşiktaş ile birlikte Cenk de sınıf atlıyor. Net bir golcü oldu. Negredo, daha çok bekler. Demek ki neymiş? Bir yerli rekabetten korkmazsa bir yabancı yıldızı da yedek bırakırmış.