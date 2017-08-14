Gizli golcü pepe

‘Eyyam cezası’ nedeniyle taraftar dün yoktu. Yerine 3. ölüm yıldönümü vesilesiyle Seba’nın siması ve sözleri vardı tribünlerde.

Seyirci olmayınca sezona henüz hazır olmayan Beşiktaş, maçın havasına girmekte gecikti.

Beşiktaş ilk devreyi tek kanat oynadı. Sebebi Babel’di. Anderson Talisca da bireysel marifetlerini pek sergileyemedi.

Sert ve ikili mücadele azimli Antalya karşısında 2 net pozisyona giren Beşiktaş, soyunma odasına giderken adeta yoldan dönüp golü attı.

Santrası olmayan Pepe golü, iki hocanın da stratejisini değiştirdi.

EN HIRSLI CANER’Dİ

Çalımbay’ın takımı öne daha çok çıkınca gevşedi ve bu da Beşiktaş’a daha rahat top dolaştırma hücum şansı tanıdı. Ama Beşiktaş 2. golü, penaltı olmayan bir pozisyonda buldu.

- Beşiktaş için seyircisiz de kazanması önemliydi.

- Ancak dünkü Beşiktaş, şampiyon takımın oyununun altındaydı.

- Antalya’ya çok fazla net pozisyon vermedi ama çok fazla atak şansı tanıdı.

- Orta sahada maşallah çok geçirgendi. Takım sanki 10 kişi oynuyordu. Atiba’nın topla buluşma sayısındaki düşüş de vaziyeti açıklar zaten.

- Babel, vites yükseltmezse Lens formayı ondan alır, Quaresma’dan değil.

- Arkadaşlarına fazla el kol sallasa da dünün en hırslı ismi Caner Erkin’di. Tolgay ise çok gönülsüz göründü.

- Ancak maçın en doğru futbolunu oynayan ismi Pepe’ydi.

- Beşiktaş, iyi bir hazırlık geçirmişe benzemiyor. Sanırım bir iki lig maçını daha hazırlık maksadıyla geçirecek.

MAÇIN ADAMI: PEPE

Portekizliyi sadece bir stoper olarak görmek ona küçük büyük haksızlık olur. Pepe hem bir stoper hem bir lider hem de gizli golcü. Pozisyon ve çevre yönetimiyle dikkatle izlenmeli.