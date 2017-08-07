19 Mayıs Stadı yeni ama çimler eski! İşitme Engelliler Olimpiyatı mazeret olamaz. Planlamayı ne zaman transfer edeceğiz? Hocalar takımları sahadan çekse, kızmazdım. İlk 45 istatistiklerinin iki kalemi hariç, hepsinde Beşiktaş üstün ama Konya galipti.

Konya, 2 faul yapan Beşiktaş’a 13 fualle karşılık verip sadece bir sarı kart gördü. Bu 1. anahtar. Beşiktaş’ın 11 ortasından sadece 1’i isabetliydi; bu da 2. anahtar. Fofana ile birlikte Beşiktaş’ı hırpalayan Traore, gol attığında karşısında Şampiyonlar Ligi’nden ziyade bir amatör ekibin savunma yerleşimi vardı. Tolgay, inisiyatif almadı, Quaresma topu çok tuttu ve Babel diğer kanatta unutuldu.

LİGE HAZIR DEĞİL

Güneş, 61’de Caner ve Negredo’yu alıp baskıyı artırdı ve beraberliği yakaldı. Ama genelde rakibi açmakta zorlandı. Atiba da, “Alternatifimi bulun” diyor. İlk maçına rağmen sahanın iyilerinden Pepe’nin hamle hatası kupayı Konya’ya götürdü. Genelde Beşiktaş baskılı olsa da lige hazır değil. Geçen yıl G.Saray’a kupayı kaybederken çok daha iyiydi. Bu maç erken uyarı oldu. Sahaya bıçak atan ve her fırsatta atlamaya çalışan Konya seyircisi, herkesi korkuttu.

MAÇIN ADAMI: TRAORE

Fofana’yı da seçebilirim ancak Traore, genel olarak da bu ligde hakkı az teslim edilen bir oyuncu. Dün akşam gol dışında da Beşiktaş savunması tek başına dağıttı.