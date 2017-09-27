Derbiye girme başkan!

PORTO gibi bir ekolü küçümseyip, ‘yeni proje takımı’ Leipzig gibi düz bir takımı ise deve yapmakla geçirdik haftaları.

Maça başlayan 11’inde Forsberg, Augustin ve Werner dışında yaratıcı ayağı olmayan ama hepsi bir arada da bir makine düzeneğinde bir takım, Leipzig.

11. dakikada roller değişti: Cenk, topu büyük emekle taşıdı Babel de tek vuruşla ağlara yolladı. Gol oldu, çünkü vuruş beklenmedikti. Yani yaratıcıydı.

11. dakikadan 43’teki Beşiktaş’ın 2. golüne kadar topun kontrolü Leipzig’deydi. Güneş’in Beşiktaş’ı en pas başarı yüzdesi en düşük devrelerden birini oynadı. Ama Leipzig, Beşiktaş’ı savunmaya mecbur kılsa da tek bir pozisyon dahi bulamadı. Dedim ya, düz bir takım.

Oysa Beşiktaş, hızlı çıkıp 3 pası arka arkaya yaptığı ilk atakta Talisca ile 2. golü buldu.

Yine de 11-43 arasında şunu sordum kendime: Güneş, neden bir müdahalede bulunmaz? Bunun için illa gol yenmesi veya dakikaların 60’ları göstermesi mi gerekiyor?

BU GRUPTAN ÇIKACAK

Hasenhüttl, önce Kampl’ı sonra da Bruma’yı sokup takımının yaratıcılığını artırdı ve böylece Leipzig, tehlikeli ataklar geliştirmeye başladı. İlk devre Caner’in ikinci devre de Oğuzhan’ın koşmadığı için fırça attığı Talisca’yı Güneş almakta gecikti. Tolgay girdikten sonra Beşiktaş, baskıyı biraz olsun kırmaya başladı.

Evet, Beşiktaş Vodafone Park’ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alırken 2’de 2 yaptı. Müthiş bir başlangıç.

Kazanırken de yanlışlarını görecek. Bir dahaki maçta topu rakibine bu kadar verip kendin hırpalamayacak.

Porto maçından sonra Leipzig’i de yenerse bu gruptan çıkar demiştim. Ve yendi.

Beşiktaş, kısır yerel gerilimlere kafayı takmadan gözünü yükseklere dikmelidir. Fikret Orman’ın yerinde olsam, bugünkü basın toplantısında mazi olmuş derbiye girmem. Dünya derbiyi değil, Şampiyonlar Ligi’nde 6 puan yapan Beşiktaş’ı konuşuyor zira.

MAÇIN ADAMI: CENK TOSUN

- KİLİDİ kıran golün asistini yaptı. Daha da önemlisi uçta tek kişilik bir takım gibi savunma yaptı. Bolt’a taş çıkartan 100 metre deparları attı. Ayrıca Pepe’ye de hürmetler.