Derbi Ã¶ncesi idman

BEÅžÄ°KTAÅž, Portoâ€™yu 3-1 yenerken golleri top yaptÄ±ÄŸÄ± anlarda bulmuÅŸtu. Bunu bölüm bölüm yapmalarÄ± bile yetmiÅŸti kazanmaya. Dün Konya karÅŸÄ±sÄ±nda ilk 45â€™in tamamÄ±nda topa hükmedince maçÄ± kafada da bitirdi. Haliyle maç, ligden ziyade Ümraniyeâ€™de bir idman maçÄ±na döndü.

Cenk, yine futbol metod defterine yazÄ±lacak bir gol attÄ±. Tolay, Quaresma ve Caner zinciriyle gelen kaliteli bir gol. Cenk, bu performansÄ±yla yabancÄ± kuralÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da Ã§Ã¶pe atÄ±yor. Bu Ã¼lkeye onun gibi azimli ve kendini sÃ¼rekli geliÅŸtiren topÃ§ular lazÄ±m; yoksa sadece pasaportunda ay yÄ±ldÄ±zlÄ± olduÄŸu iÃ§in devlet zoruyla oynayacak â€˜yerliâ€™ler deÄŸil.

2. devre Konya, daha kalabalÄ±k Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama SÃ¼per Kupaâ€™daki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den eser yoktu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Traore sakattÄ±, Fofana da o gÃ¼nkÃ¼ gibi deÄŸildi.

BeÅŸiktaÅŸ, vites dÃ¼ÅŸÃ¼rse de istediÄŸi zaman pozisyona girdi ama 2. golÃ¼ Quaresmaâ€™nÄ±n bireysel yeteneÄŸiyle buldu. Bu gol Portekizliyi de rahatlatmÄ±ÅŸtÄ±r ziraÂ golden Ã¶nce iki pozisyonda adam geÃ§tikten sonra pas vereceÄŸine kaleyi yoklamÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼n Tolgay, en olgun oyunlarÄ±ndan birini oynadÄ±. Ã‡ok geniÅŸ bir alanda yÃ¼ksek bir enerjiyle mÃ¼cadele ederken bir Ã§ok ataÄŸÄ±n hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± oldu ve kaleyi de her fÄ±rsattÄ± yokladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, dÃ¼n akÅŸam idman tadÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± kazanarak KadÄ±kÃ¶yâ€™e yÃ¼ksek bir krediyle gitme hakkÄ± elde etti. KadÄ±kÃ¶yâ€™de kaybetmemek de uzun lig maratonunda galibiyet kadar kÄ±ymetli.

TEK SIKINTI LENS

1-Â Atiba yÃ¼zde yÃ¼z pas isabetiyle oynadÄ±. ÅžaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil ama Tolgayâ€™Ä±n yÃ¼zdesi de yÃ¼zde 97. Åžunu diyebiliriz: Bana Ã¶n liberolarÄ±n topu nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yle sana kimin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyeyim.

2-Â Medel, aynÄ± zamanda â€˜sahadaki yedekâ€™. Ä°ster stoper, ister saÄŸ bek istersen de Ã¶n libero oynat. Tosicâ€™in mecburi stoperliÄŸine nokta koyacaktÄ±r.

3-Â GÃ¶rÃ¼nen tek sÄ±kÄ±ntÄ± Lensâ€™in formayÄ± ihtirasla istediÄŸini gÃ¶steren bir vÃ¼cut dilinin olmayÄ±ÅŸÄ±. Biraz Canerâ€™e bakÄ±p feyz almalÄ±.

MAÃ‡IN ADAMI: TOLGAY ARSLAN

-ÂBulunduÄŸu bÃ¶lge hem rakibi Ä±sÄ±rmayÄ± hem de topu iyi kullanmayÄ± gerektiriyor. Hem topu Ã§ok iyi kullandÄ± hem deÄŸiÅŸmeli bir Ã¶n libero ve 10 numara rolÃ¼ oynadÄ±.

Â