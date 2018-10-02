BAŞAKŞEHİR, bu sezon geride kalan haftalarda bana heyecan veren bir futbol oynamadı.
Abdullah Avcı'nın taktiksel farkını sahaya yansıtan eski Başakşehir yok. Buna karşın yine de zirveye ortaklar. Bu, oturmuş takim ve oyun sisteminin sonucu. Yani bu sezon cepten yiyorlar. Bu takim genel özelliği rakibi üstüne çekip kaptığı toplarla bitirici ataklar gerçekleştirmesiydi.
Bunu en iyi bilen de Malatya'nın hocası Erol Bulut. Zira o Avcı'nın yanında yetişti.
İlk devrede Başakşehir'e boş alan bırakmamaya çalıştı. Buna mukabil atağa kalkarken de kalabalık çıkma gayretindeydi Malatya.
Çırak, ustayı kopyalamaya çalışıyordu ve ilk 45'te bunu başardı.
2. devre Başakşehir, topu hızlandırarak başladı. Mossoro'nun direkte patlayan topuna kadar süren bir ivme yakaladı ev sahibi.
Futbolun cilvesi olsa gerek etkisiz sağ kanattan yapılan ortada Visca'nin kafasiyla eşitlik sağlandı.
2. devresinin hararetli ve tempolu olduğu mücadelen çıkan 1-1'lik skor adil.
Çırak Erol Bulut, iyi kopyaladığı usta Abdullah Avcı'ya rüşdünü ispatladı...
ADEM BÜYÜK'ÜN DÜŞMELERİ!
DÜN Abdullah Avcı, Adem Büyük ile devre arasında soyunma odasına giderken tartıştı. Sebebi Adem'in sik sik düşmesiydi.
Erol Bulut, Beşiktaş karşılaşması sonrasında, "Adem bazen gereksiz yere düştüğü için gerçekten düşürüldüğüne hakemleri inandıramıyor" demişti.
Çocuklara anlatılan 'yalancı çoban' masalı gibi, değil mi!
Ama Avcı'nın takımları da geçmişte yerden kalkmama nedeniyle tepki görmüştü.
GÜNEŞ-TERİM-DENİZLİ
MUSTAFA Denizli 5-6 sene önce yaptığımız bir söyleşide futbola salonda değil, sahada veda edeceğini söylemişti.
Hoca kravatı çıkarıp yeniden eşofmanları giydi.
Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş'i göndermesi sürpriz olsa da Denizli'nin dönüşü sürpriz değil.
Böylece Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin birlikte çalıştığı nadir bir Süper Lig sezonuna tanıklık edeceğiz...
Çırak, ustayı kopyaladı...
BAŞAKŞEHİR, bu sezon geride kalan haftalarda bana heyecan veren bir futbol oynamadı.
Abdullah Avcı'nın taktiksel farkını sahaya yansıtan eski Başakşehir yok. Buna karşın yine de zirveye ortaklar. Bu, oturmuş takim ve oyun sisteminin sonucu. Yani bu sezon cepten yiyorlar. Bu takim genel özelliği rakibi üstüne çekip kaptığı toplarla bitirici ataklar gerçekleştirmesiydi.
Bunu en iyi bilen de Malatya'nın hocası Erol Bulut. Zira o Avcı'nın yanında yetişti.
İlk devrede Başakşehir'e boş alan bırakmamaya çalıştı. Buna mukabil atağa kalkarken de kalabalık çıkma gayretindeydi Malatya.
Çırak, ustayı kopyalamaya çalışıyordu ve ilk 45'te bunu başardı.
2. devre Başakşehir, topu hızlandırarak başladı. Mossoro'nun direkte patlayan topuna kadar süren bir ivme yakaladı ev sahibi.
Futbolun cilvesi olsa gerek etkisiz sağ kanattan yapılan ortada Visca'nin kafasiyla eşitlik sağlandı.
2. devresinin hararetli ve tempolu olduğu mücadelen çıkan 1-1'lik skor adil.
Çırak Erol Bulut, iyi kopyaladığı usta Abdullah Avcı'ya rüşdünü ispatladı...
ADEM BÜYÜK'ÜN DÜŞMELERİ!
DÜN Abdullah Avcı, Adem Büyük ile devre arasında soyunma odasına giderken tartıştı. Sebebi Adem'in sik sik düşmesiydi.
Erol Bulut, Beşiktaş karşılaşması sonrasında, "Adem bazen gereksiz yere düştüğü için gerçekten düşürüldüğüne hakemleri inandıramıyor" demişti.
Çocuklara anlatılan 'yalancı çoban' masalı gibi, değil mi!
Ama Avcı'nın takımları da geçmişte yerden kalkmama nedeniyle tepki görmüştü.
GÜNEŞ-TERİM-DENİZLİ
MUSTAFA Denizli 5-6 sene önce yaptığımız bir söyleşide futbola salonda değil, sahada veda edeceğini söylemişti.
Hoca kravatı çıkarıp yeniden eşofmanları giydi.
Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş'i göndermesi sürpriz olsa da Denizli'nin dönüşü sürpriz değil.
Böylece Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin birlikte çalıştığı nadir bir Süper Lig sezonuna tanıklık edeceğiz...