Beşiktaş’ın rakibi Monaco Porto, Leipzig değil, gurbetçi

Psikolojik olarak iyi bir kura. Ama iş sahada bitiyor. Geçen sezon Beşiktaş, favori Napoli’den 4 puan alırken Kiev’e hem 4 puan verdi hem de 6-0 gibi ağır bir yenilgi alarak, gruptan çıkmayı kaçırdı.

İYİ KURA ÇEKİLDİ

Geçen sezon F.Bahçe, Monaco’ya elendiği için yerden yere vuruldu. Ama Fransızlar, Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynadı! Hasılı bazı takımlar, kağıt üstünde durduğu gibi durmuyor. Yine de Fikret Orman, ilk uçakla gidip Vida’ya alıp getirmeli. Daha önce getirebilirdi fakat bu sezon Franco, Boyko, Milosevic’ten kurtulmadan yeni yabancılar alınca kontenjan doldu. Haliyle “Gidin” denilen oyuncuların eli güçlendi. Bu anlamda Orman yönetimi yanlış bir strateji izledi.

Monaco, geçen sezon çıkış yapan önemli isimlerini kaybetti. Değer biçilemeyen Mbappe de gitti gidecek. Porto’nun en pahalı adamı Beşiktaşlının ciğerini bildiği Aboubakar. Ama Porto, sonuçta bir ekoldür. Leipzig geçen sezon Bundesliga’yı salladı. Grubun kilit takımı olacak Almanlar...

DEVLET GÖREVE

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde en büyük rakibi gurbetçiler olacak! Hele ki Leipzig maçında. Çünkü Lyon maçından ötürü alınmış ve 2 yıl başımızın üstünde duracak olan 1 yıllık Avrupa’dan men cezası var. Fikret Orman, derhal devlete başvursun. Almanya başta olmak üzere, Avrupa’daki tüm gurbetçi dernek ve vakıflarına yazı gönderilsin ve “Aman Beşiktaş’ın maçlarında olay çıkarmayın” denilsin.

Yönetim geçen sezon Lyon’a “Bizim gurbetçilerimize bilet satma, karışmam” dedi ama UEFA’ya aynı doğrultuda yaptığı resmi bir başvuru yok. Bu hataya bir kez daha düşülmesin...

MARIO GOMEZ NASIL KAÇTI?

BEŞİKTAŞ, Gomez’in Fiorentina’dan Wolfsburg’a 1 milyon Euro’ya satışına dair iki ülkenin ilgili makamlarından belgeleri alıp incelediğini ve bir işlem yapmayacağını açıkladı. İleride yeni bir gelişme olursa yine bakılacakmış! Bu şu demek: Bir bardak soğuk su için.

HEYKELİNİ DİKSİN

Bu durumda Wolfsburg, Gomez’i 1 milyon Euro’ya kendisine getiren menajerlerin heykelini diksin! Belli ki iş defterine uydurulmuş.

Ancak Beşiktaş’ın Alman ve İtalyan makamlarının defterlerinden önce bakması gereken yer, transfer sürecidir.

‘1000 Euro’ya bonservisi alınacakken, Gomez’i, kimler nedenWolfsburg’a götürdü?

Beşiktaş’ı temsil edenler çıkıp anlatsın o süreci.

Gomez mühim, zira Beşiktaş hâlâ daha Mario Gomez’in yerini dolduramadı ve onun oynadığı takımın kalitesine ulaşamadı.

YASAK, SUÇA TEŞVİK EDER

UĞUR Meleke, “Deplasman yasağı sürsün” diyor. İçinde bulunduğumuz yönetim anlayışından dolayı endişeleniyor. Buna hak veriyorum. Ama yasaklara rağmen olaylar önlemediğine göre yeni şeyler söylemek lazım.Temel sorun sadece taraftarın günah keçisi olarak görülmesidir.

Taraftar olmasa ne bilet satılır ne de decoder. Endüstrileşen futbolun 1 numaralı aktörü ama taraftar her olayda tek suçlu olarak muamele görüyür. Sürekli kriminalleştiriliyor; ‘e-kelepçe’ler vuruluyor, kafeslere konuluyor.

Bir zamanlar “Tel örgüler kaldırılırsa herkes sahaya girer” deniliyordu.

Soruyorum: “Tel örgü varken mi sahaya daha çok giriliyordu yoksa şimdi mi?” Yasakçı zihniyet bilakis insanı suça meylettirir.

- Taraftara ‘kafesteki canavar’ yaklaşımından vazgeçilmeli

- TFF ve kulüpler taraftara söz hakkı tanımalı

- Güvenlik önlemleri doğru düzgün uygulanmalı

- Sıra dayağı değil, bireysel suçlamaya geçilmeli