Beşiktaş yine sinirine yenildi

F.Bahçe’nin yüksek arzusu ve sert oyunu ilk devre Beşiktaş’ı kilitledi. Ben olsaydım Oğuzhan ile değil Konya maçının yıldızı Tolgay ile başlardım. Oğuzhan’ın henüz mükemmel bir derbisini görmedim. Bir kere sinirlerine hakim olamıyor, oysaki sen kaptansın.Kocaman’ın Ekici ile başlaması da ilk devrede F.Bahçe’nin hücumda topu daha iyi kullanmasını sağladı. Beşiktaş, organize olmakta zorlandı çünkü ataktayken sık sık top kabetti. Özellike içe kat ederken Babel, kritik kayıpları yaptı. Penaltıda Medel, boy dezavantajının kurbanı oldu.

Quaresma’nın atılması oyunun senaryosunu değiştirdi. Beşiktaş, tıpkı Karabük’te 10 kişi kaldıktan sonra dün de derbide eksik kaldıktan hemen sonra kontra yakaladı ve sonunda Neto da atıldı.

İki tarafın 10 kişi kalması ve Kocaman’ın da kontrayı kollama tercihi, Beşiktaş’ın 2. devre inisiyatifi ele almasını sağladı. Beşiktaş, F.Bahçe’yi ablukaya almasına aldı ancak kanatlardan kaldırdığı birçok topu alamadığı halde bunda ısrar etti. Oysa Beşiktaş’ın topu yere indirip verkaçlarla zorlaması lazımdı. Yüksek top çaredir ama rakip bu topların hepsini topluyorsa, bunda ısrar etmenin bir manası da olmaz.

HAKEMLER ETKİLEDİ

“Ama Beşiktaş golü hava topunda buldu” diyeceksiniz. Doğru ama o golde skoru 2-0’e getiren rakibin konsantrasyon eksikliği de rol oynadı.

Bir çok Kadıköy derbisinde olduğu gibi Beşiktaş, oyununun karşılığını alamadı. Dün 2. devredeki futbolla değil beraberliği, galibiyeti de hak etti. Ancak, derbiler sonuçta daha stratejik oyunlardır. Nasıl ki Güneş, geçen sezon oynatmama taktiğiyle atak yapmadan 1 puanı aldıysa dün de Kocaman daha mahkûm görünme pahasına Beşiktaş’ı yenerek, lige yeniden ortak oldu. Fakat Beşiktaş’a kaybettiren esas neden yine sinir harbine yenik düşmesi oldu. Kaptanı da hocası da bu hataya yine düştü.

Maç öncesi Beşiktaş’ın en büyük sıkıntısının Kadıköy’de kazanma mecburiyetinin olmaması olduğunu söylemiştim. İlk devre bunun bedelini ödedi. Ama 2. devre kazanma mecburiyeti doğunca rakibine nefes aldırmadı.

Palabıyık, takdir haklarını ağırlıkla ev sahibinden yana kullandı Cenk’e penaltıyı çalmadı ve bu da maçın kaderini etkiledi.Negredo’nun golü de yan hakemin ofsayt bayrağına kurban gitti.

GÜNEŞ YİNE GERİLİM TUZAĞINA DÜŞTÜ

ŞENOL Güneş, aksini iddia etse de Fenerbahçe derbilerinde gerilim tuzağına düşüyor. “Haklı” olması bir mazeret değil. O kenarda gerilince futbolcusu da etkileniyor. Güneş, şunu artık görmeli: Gerilim her zaman Fenerbahçe’ye yaramıştır. Dün de öyle oldu.

‘MAHALLE TOPÇUSU’ DUYGUSU

SARIDAN önce rakibinden yediği çalımdan sonra Quaresma’nın biraz sonra kart göreceğini tahmin ettim. Çünkü onda, onca tecrübeye rağmen yenemediği bir ‘mahalle topçusu’ duygusallığı var.

MAÇIN ADAMI: ALİ PALABIYIK

KADIKÖY’de tarihe geçen derbinin adamı, günahıyla sevabıyla en hakem Ali Palabıyık’tır. 5 kırmızı, 2 verdiği 1 vermediği penaltı kararı var. Üstelik Güneş’i de tribüne yolladı.