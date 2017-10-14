Beşiktaş bu maçı dün kaybetmedi

MUSTAFA Denizli bir takımda eşdeğer oyuncuların fazla olmasının iyi olmadığını söyler. “Oğuzhan yoksa Tolgay, Quaresma yoksa Lens, Cenk yoksa Negredo, Atiba yoksa Medel var” dedik hep. Oysa farklı olmak daha yararlıymış.

Misal Aboubakar’ın eşdeğeri yoktu. O, stiliyle çok farklıydı. Doğaçlama yaparak oyuna kendi biçimini verebiliyordu.

İdeal 11’inde muhafazakâr olduğunu söylediğimiz Güneş, mecbur kaldığı Trabzonspor maçından sonra dün de rotasyon yaptı. Trabzon maçında tek tek alternatifleri olan Oğuzhan, Atiba ve Quaresma’nın bir üçlü olarak toplamlarının pek alternatifi olmadığı görüldü. Tolgay-Medel-Lens aynı etkiyi yaratmamıştı. Dün Negredo-Cenk denemesini destekledim ancak Quaresma ve Babel’in birlikte yedek kalmasını yadırgadım. Fakat ilk 45 dakikadaki Beşiktaş’ın sorunu şahıslar değil, ruhlardı! Liderin 5 puan gerisinde olduğunu unutmuş ruhsuz bir takım vardı.

Güneş, Lens-Negredo yerine Quaresma-Babel’i alıp ikinci 45’e fabrika ayarlarına dönerek başladı. Ama sezonun en iyisi Babel, ayağının ayarını bozunca ruh eksikliği yaşayan Beşiktaş 48’de sayısal olarak da eksildi.

KİMYA BOZULMUŞ

Sonrası bir yalan rüzgârı. Gol arar gibi yapan bir takım. Bu takım geçmişte kaybettiğinde bile güzel kaybediyordu. Dün ise çirkin kaybetti. Sahada tek, tek oyuncular vardı, ama bir takım değildiler. 11’e 11 oynansaydı da sonuç değişmezdi ki 10 kişi daha iyiydiler.

Gençler, Beşiktaş 10 kişi kalsa da aldanmadı. Kapanmaya çalıştı ve nihayet bulduğu ilk fırsatta da ikinci

golü buldu.

Beşiktaş’taki sorun dünün sorunu değil. Ta Şenol Güneş’in KAP’a bildirilen sözleşmesine kadar gidiyor. Yönetimden takıma kadar şampiyon takımın kimyasında bozulma var.

G.Saray puan kaybetmezse dünkü görüntüsüyle Beşiktaş’ın lig yarışına ortak olması zor görünüyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak bence ligin önüne geçmiştir.

MAÇIN ADAMI: VEDAT MURİQİ

Takımını öne geçirdikten sonra bir çok pozisyonda da karşımıza bir stoper gibi çıktı. Beşiktaş hücumlarında savunmanın göbeğindeydi. Kazandığı hava topları savunma ağırlıklıydı.