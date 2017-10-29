Alanya’da tedavi

4 haftadır kazanamayan Beşiktaş için Alanya ve Göztepe maçları rehabilitasyon maçları özelliğinde. İlk tedaviye cevap veren Beşiktaş’ın Negredo ile kazanması ayrıca önemli.

AYTEMİZ Alanya, ligde buhranlı günler geçiren Beşiktaş için hem bir şans hem de şansızlıktı. Alanya’ya gol atmak sorun değil, ondan gol yememek sorun.

Beşiktaş’ın Alanya maçına Şampiyonlar Ligi ciddiyeti vermeliydi. “Öne geçtim, maçı kazandım” dediğinizde Alanya’ya puan kaybediyorsunuz.

Güneş’in öndeki ikili; Oğuzhan ile Tolgay arasındaki kararsızlığı dün de sürdü. Başarı bu bölgedeki ikilinin istikrarından geçer. Kenarda beklemesi gereken biri varsa, şu sıralar Talisca’dır.

Oğuzhan-Cenk işbirliğiyle gelen estetik gol, eski Beşiktaş’ı, akabinde Alanya’dan yediği baskı da yeni Beşiktaş’ı tarif ediyor. İlk 45’in yıldızı kaleci Fabri’ydi. Yediği golde günahsızdı, marifet Welinton’undu.Beşiktaş’ın takım savunması sorunlu; iki ayrı parça halinde oynuyor.

ERGEN MİSİN?

Hakem Uğurlu, Quaresma’ya yapılan penaltıyı, artistik düştü diye vermedi. Emre’nin aynı şekilde düşüşüneyse faul verdi! Bizim hakemlerin sorunu şu: Kafalar ceza sahasında başka, dışında başka çalışıyor! Niye?

Beşiktaş’ta temel sorun devam ediyor. Tüm hatlarıyla yüklenip atak yapıyor ama net pozisyon üretemiyor. 2. devre ilk ciddi tehlike Babel’in şutu.Golcülerini ceza sahasında topla doğru düzgün iki kez buluşturdu ve ikisi de gol oldu.

Güneş, istisnai bir gol vuruşuna bel bağladığı Talisca’yı 79’a kadar sahada tuturak zaman harcadı. Tolgay girerken, çıkan isim Talisca olmalıydı. 4 hafta üst üste puan kaybeden Beşiktaş için Alanya ve Göztepe maçları rehabilitasyon işlevine sahip olduğunu düşünüyordum. Ve rehabilitasyonun ilk aşaması, zor geçse de, tamamlandı. Beşiktaş’ın 3 puanı Negredo’nun golüyle alması da ayrıca önemli...

Oğuzhan, sen ergen misin? Sen, sahaya girerken de çıkarken de kaptan gibi davranmalısın. Haklı olman bunu değiştirmez...

MAÇIN ADAMI: BABEL

Beşiktaş’ın bu sezonki en iyi iki isminden biri. Dün akşamsa sahanın en iyisiydi. Beraberliğe adeta tek başına isyan etti. Savunmaya da hücuma da aynı dirayetle destek verdi.