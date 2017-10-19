Aboubakar 50 milyon euro ediyorsa Cenk 60 milyon euro eder

Beşiktaş’ı sırtlayan ‘yerli’ golcü Cenk Tosun’un piyasa değeri her geçen gün artıyor. Negredo’yu kulübeye mahkûm eden Tosun için menajer Fazıl Özdemir, “Yedeği Aboubakar 50 milyon Euro ettiyse, Cenk de 60 milyon Euro eder” diyor.

CENK Tosun her gol attığında Twitter’da, “Tosun 50 milyon, 100 milyon Euro” diye tweet’ler atıldı. Önceki gece atılan tweet’lerse şuydu: “Tosun 150 milyon Euro”. Elbet menajerler daha gerçekçi. Batur Altıparmak, “20 milyon Euro’ya gider” derken, Fazıl Özdemir, “Aboubakar 50 ise Cenk 60 eder” diyor. 26 yaşında yıldızlaşan bir futbolcudan söz ediyoruz.

Oysa bu yaş, bir çok yıldız için olgunlaşma dönemidir. Ama Tosun için yıldızlaşma yılı oldu. Herkes için Tosun, Benfica’ya attığı goldür. Ama benim için Tosun, Leipzig maçında üst üste 3 depar atan, hızlı ve hırslı Tosun’dur. Her şey Tosun’un kendisinin farkına varmasıyla başladı aslında.

“Tempo konusunda, kondisyon olarak biraz çalışmalıyım. İlk 5 metre; depar, çıkış anlamında daha hızlı olabilmem gerekir. Forvetler için çok önemli olduğu için bu noktada kendimi ilerletmem gerekiyor. Sonradan açılan bir stile sahibim ama ilk çıkış anlamında da kendimi biraz geliştirebilirim diye düşünüyorum”

Böyle diyor Tosun, Beşiktaş dergisinin kendisi için hazırladığı ‘Jeneriklik Gollerin Üstadı Cenk Tosun’ isimli kitapçıkta. Bu kitapçıktan Tosun’un izini sürelim:

KORKARAK GİTTİ

Tosun, düşündüğünü yaptı ve artık ilk çıkışı da daha iyi yapıyor. Ve bunun için çok çalıştı. Yaz tatili için gittiği Amerika’da da Bodrum’da da özel hoca ile çalıştı.

Beşiktaş’a sıra dışı bir transferle geldi. Siyah beyazlılara imza attı ama G.Antep’te 6 ay daha oynayıp öyle geldi. Avrupai bir transferdi. 3.5 yılın geçirdiği G.Antep’e içinde şüphe ve korkular taşıyarak gitmiş: “Doğunun Paris’i de olsa sonuçta doğuydu” diyor. Babası Şenol Bey ferahlatıyor ve “Asıl maceran şimdi başlıyor” diyerek, motive ediyor.

BA’DAN GELEN MESAJ

Oysa G.Saray’a gitmek üzereydi. ‘Doğuştan Beşiktaşlı’ olsa da sonuçta profesyoneldi. Ama Cimbom’un kapısından döndü ve Antep’te kısmetini aradı. Birçok futbolcunun ‘pişmek’ için gittiği Anadolu’da o yitip gitmedi. Aksine; hamdı, pişti... Ve siyah beyazlı yıllar başladı. Önce Demba, sonra Gomez’in arkasında nöbetteydi. Bu işi layıkıyla yaptı. Sakat olan Demba Ba’nın, başarılı olduğu Gaziantep maçından sonra attığı mesajdan mutlu olmuş. Şöyle yazmış Ba: “Seni hep böyle görmek istiyorum.”

Ve ekliyor: “Bir ağabey gibiydi Ba...” Zaten idmanlardan sonra hep gol vuruşu çalışırlarmış.

KAFKAS’A MİNNET

Tosun, Gomez, Ba ve Abubakar rekabetinin tembellik etmeye izin vermediğini belirtiyor:“Büyük isimlerle rekabet futbolumu üst seviyeye getiriyor.” Kuşkusuz Şenol Güneş’e minnet edet, ancak öncesinde Tolunay Kafkas da var. Çünkü onu ısrarla istemiş. Kafkas da Cenk’i ‘manevi oğlu’ sayıyor. Gurbetçi topçuların aile bağları oldukça güçlüdür. Babalar genelde menajerleri de olur oğullarının. Şenol Bey de başlangıçta böyleydi.

PREMIER YOLUNDA

Bugün oğluna 50 milyon Euro değerler biçilse de o, 35 yıldır olduğu gibi her sabah saat 04.00’te bir hava yolu şirketindeki işine gidiyor. Çalışmak, Tosun’ların erdemi. Benfica ve Porto’ya attığı goller jeneriklikti. Ama bu golleri attığını ilk söyleyen Frankfurt’taki takım arkadaşı Bernd idi: “Acayip goller atıyorsun.” Ba ve Gomez’in arkasında bekleyen; Aboubakar ile formayı eşit paylaşan Tosun, bu sezon Negredo’yu kulübeye mahkûm etti. Milli takımda da Burak Yılmaz’dan formayı temelli alacağı aşikâr gibi... Dahası devre arasından sonra Premier Lig’de kalburüstü bir takımda izlersek de şaşırmayacağız...

FAZIL ÖZDEMİR: KOMPLE BİR GOLCÜ

CENK, iyi frikik atar. Kafa hakimiyeti üst düzeydir. Uzaktan şutları etkilidir. Tam bir profesyonel. Babasının futbol oynaması en büyük şansı. Cenk, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Aboubakar, yedeğiydi. Porto, Aboubakar için 50 milyon Euro istiyorsa, Cenk de Porto’da oynasa çok rahat 60 milyon Euro’ya satılır. Ama Beşiktaş’ın 20 milyona satması gerçekçi.

BATUR ALTIPARMAK: YURT DIŞINDA DAHA PAHALI OLUR

Cenk Tosun, bugün şayet yurt dışında oynuyor olsaydı bana göre en az 20 milyon Euro civarında bir bedelle transfer teklifi alırdı. Ancak Türkiye’de oynadığı için 10 milyon Euro civarında bir değer biçilir.