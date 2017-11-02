6-0 kaybettiği gece kazanmıştı

Bu Monaco, Beşiktaş’ın deplasmanda hiç zorlanmadan yendiği Monaco olamazdı! O gün havlu atmış Monaco, dün akşam adeta şampiyonluk maçına çıkmış gibiydi. Üstelik en büyük silahı Falcao da yoktu. Ama Jardim’in, ilk maçta yanında oturttuğu için sevindiğim Jorge ve Lopes’i bu kez ilk 11’de başlatması önemliydi.

Güneş de dün Talisca’yı kenarda tuttu. Monaco, ısırgan bir görüntü verince bu karar bana daha doğru göründü. Oğuzhan-Tolgay ikilisiyle rakip kaleye daha çok göbekten paslarla gidildi ama orada da sorun şuydu: Şut! Altı pasın içinde bile şut çeken olmadı.

Monaco, ilk 10 dakikadaki baskıyı önde 6 kişiyle basıp Beşiktaş’ı ortadan ikiye bölerek kırdı. Golde de Adriano’nun tecrübesine yakışmayan dikkatsizliği kadar, kırılamayan presin de etkisi vardı.

ACIMASIZ 30 DAKİKA

Beşiktaş, bu kez oyunu domine ettiği 10 dakikalık periyottan golü çıkardı. Sonrasındaysa taktiksel disiplinin pek kalmadığı bir acımasız 30 dakika izledik. Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde hiç bu kadar terlemedi ve hırpalanmadı.

Buna rağmen Quaresma ve Babel, doğru tercihlerde bulunsaydı her şeyi riske eden Monaco’ya karşı en az 2 gol daha bulunabilirdi. Talisca, oyuna girdiğinde Monaco artık arkasını kollamayı bırakmıştı çünkü.

1 PUAN DEĞİL 3 PUAN

90 dakikanın tamamına bakınca bu 1 puan 3 puan gibi oldu. Beşiktaş artık sonraki turdaki rakibini bekleyecek. Şampiyonlar Ligi’ni 2 maç kala garantilemiş gibi olmak, Türkiye için bir rüya. Böylece lige de daha fazla asılma şansı doğdu. Güneş ve ekibi 2 maç kala Şampiyonlar Ligi’nden çıkmayı dün gece değil, Kiev’de hakem eliyle 6-0 kaybettiği gece garantilemişti. Güneş, o günden beri bu günü düşünüyordu.

MAÇIN ADAMI: PEPE

Beşiktaş, Devler Ligi’nde en çok dün gece atak yedi. Acemi Mitrovic ve ne yaptığını bilmeyen Medel ile değil, Pepe ile ayakta kaldı savunmada. Tecrübe demek Pepe...