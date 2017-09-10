3 puanı Tosic aldı!

KARABÜK’te devre bittiğinde Beşiktaş için tek eksik goldü. 3-4 pozisyon buldu ama en iyilerini Talisca, kalitesine yakışmayan vuruşlarla harcadı.

33’te sol bek Caner kesti kafayı sağ açık Lens vurdu. Bu pozisyon, ilk devrenin en iyisiyle en kötüsünü de buluşturan pozisyondu. Bu Lens’in yedek olarak bile şansı yok. Son adam gibi ileride eli belinde dolaştı durdu.

Babel de sol kanatta hücumda etkisizdi ama hiç değilse topun peşinden koşturuyor. Ki ikinci devre de maçın adamlarındandı. İki açık oyuncusunu verimli kullanamayan Beşiktaş’ı atağa Caner taşırken, merkezden de Talisca zorlayan isimdi. Negredo iki önemli pozisyon hazırlarken takım arkadaşları kendisine benzer bir kıyak yapamadı.

LENS ZAMAN KAYBIYDI

Sanki şartmış gibi Güneş, ikinci devreye de Lens ile çıktı. Beşiktaş, dün son vuruşlarda öyle kötüydü ki nihayetinde en teknik adamı Oğuzhan da penaltıyı aut gibi kullandı. Kaçan penaltı oyunun ruhunu da değiştirdi. Sözeri’nin iki değişikliği Beşiktaş’ı ortada zorladı. Üstüne Tosic’ten beklenen kırmızı da (benim için sürpriz değildi) gelince Beşiktaş, ‘piknik maçı’ tadındaki mücadeleyi ateşten gömleğe dönüştürdü.

Ama oyuna ateş düşmesi iyiydi zira Beşiktaş’ta eksik olan buydu. Rollerin değişmesi Beşiktaş’ı galibiyete taşıdı. Kaçan penaltı ve Tosic’in atılması Beşiktaş’ı daha çok konsantre etti.

1- Beşiktaş Lens ile de 10 kişi oynadı.

2- Atiba Hutchinson, Kanadalardan kaç kez gelip maça çıktı. Medel de dün sağ bekte olmalıydı.

3- Beşiktaş, golcüsünü hâlâ istediği gibi pozisyona sokamıyor.

4- Karabük’teki tutku Porto’ya yetmez.