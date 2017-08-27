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Kenan Başaran

Kenan Başaran

kenan.basaran@hurriyet.com.tr

2 korner 3 puan

27 Ağustos 2017

ŞENOL Güneş’li dönemin en çaresiz ilk 45 dakika Beşiktaş’ını izledim. ‘Kötü’ demiyorum, ‘çaresiz’ diyorum.

Kolayına kaçıp suçu Beşiktaş’a atabilirim ama o zaman Bursa’nın dolayısıyla Le Guen’in hakkını yemiş olurum. Çünkü takımı, hareketli oyunda Türkiye standartlarına göre mükemmel denilecek bir saha yerleşimine sahipti. Oyuncular iple birbirine bağlıymışçasına blok halinde hareket ederken, her Beşiktaşlı’nın başında üçer üçer öbekleniyorlardı.

Golleri, duran toplardan sonra yediler. Ama beraberliği ‘eski Beşiktaş’ gibi attılar: Hücuma çıkan rakibi gafil avlama. Beşiktaş, golü yediğinde Pepe az önce Bursa kalesinde gol arıyordu.

Tosic’in Cenk’e ‘al da at’ dediği top dışında, Beşiktaş forvetini doğru düzgün pozisyona sokamadı. 71’de oyuna giren Negredo’nun ayağına top değmedi doğru düzgün. Cenk’in iki pozisyonu dışında bir hücum organizasyonuyla yaratılan pozisyonu yok Beşiktaş’ın. Üç puan 2 korner sonunda geldi.

Yeniler ne zaman oynayacak sorusundan önce Beşiktaş’ın takım olarak sorgulanması lazım.

NEREDE O ÜÇGENLER?

İçinde Oğuzhan’ın da olduğu üçgenler kurma yok.

Kanatlardan etkili gitme ve isabetli orta yapma yok.

Talisca başta olmak üzere rakip kaleye kaliteli şut yok.

Pepe hariç eski kadro ancak oyuncular arasında eski uyum yok.

Bunun bir toplamı olarak o keyif veren akışkan Beşiktaş oyunu da yok.

Beşiktaş bu görüntüyle Şampiyonlar Ligi’nde hüsrana uğrar.

Milli arada Şenol Güneş’in geride kalan maçları bir kez daha gözden geçirmesinde fayda var.

MAÇIN ADAMI: QUARESMA

- Beşiktaş yönetimi Vida için seferler düzenlerken o “Ben buradayım” maçı oynadı dün akşam. Gol attı, geriden topu oyuna soktu, tehlikleri önledi. Cenk’e müthiş bir top attı.

 

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