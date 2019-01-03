Zarar eden otopark?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 30 şirketten 11’inin 2018’in üçüncü çeyreğinde toplamda 94 milyon TL zarar açıklamasına haberlerde rastladık.
İstanbul Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Hakkı Sağlam’ın verdiği soru önergesiyle ortaya çıkan zarar şemasında ikinci sırada İSPARK yer alıyordu.
“Park yeri bulmanın hep sorun olduğu İstanbul’da hem de peşin para ile çalışan” İSPARK’ın zarar etmesi “Bu ne biçim iş?” şeklinde eleştirildi.
Daha önceki yıllarda da zarar ettiği yazılan çizilen, her seferinde “Biz zarar etmiyoruz, kâr amacı da gütmüyoruz. Her ay ciromuzun yüzde 25’ini İBB’ye kira olarak aktarıyoruz” şeklinde bir karşı açıklamayla göğüslenen bu durum yeni değil.
Konuyla ilgili haberlerde 2017 yılında Sayıştay’ın raporu şöyle hatırlatılıyordu:
“Sayıştay’ın 2017 raporunda İSPARK tarafından işletilen 225 otoparkın sadece 52 tanesinin ruhsatlı olduğu, İSPARK dışında belediyenin işlettiği kalan 719 adet otoparkın ise ruhsatsız olduğu tespit edilmişti. Kaba bir hesapla 892 otopark hiçbir vergi ödemeden belediye tarafından işletiliyordu...”
İSPARK son “Zarar etti” haberleri üzerine yine bir açıklama yaptı ve konuyu “mevsimsel düşüş”e bağladı.
İstanbul’da park eden araç sayısını hangi mevsim etkileyebilirmiş (bu durumda yaz!) bilemedim ama herhalde vardır bir bildikleri!
İSPARK web sayfasında misyonunu “Güvenle park ve güler yüzle hizmet anlayışı ile ulaşım araçlarının parklanma ihtiyacını karşılamak” şeklinde duyuran bir şirket.
“Otomobilin parklanma ihtiyacını” ilk kez duydum ama “otomobil kullanan” biri değilim, herhalde ondandır cehaletim.
Neticede 17 kişiden oluşan, herhalde hepsi şehircilik vesaire konusunda uzman bir yönetim kuruluna sahip İSPARK. Koca Sabancı Holding’in yönetim kurulu 9 kişiden oluşuyor, 17 kişi herhalde daha çok çalışır, daha fazla fikir üretir ve İSPARK’ı hak ettiği yere taşır!
Kendilerine küçük bir gözlemimi paylaşarak yardımcı olmak isterim İstanbullu bir vatandaş olarak.
İstanbul’un göbeğinde, evime yakın sayılabilecek bir ara sokak var. Sıklıkla geçtiğim bu sokakta bundan birkaç yıl önce bir İSPARK görevlisi belirdi.
Hoşsohbet bir arkadaştı, selamımız sabahımız oldu zaman içinde. Hal hatır sormaca, küçük futbol muhabbetleri filan...
Bundan 3 ay kadar önce İSPARK tabelası altında yaz-kış görev yapan o arkadaş gitti ve “sivil giyimli” başka insanlar belirdi o noktada.
İSPARK tabelası da “Burası İSPARK’tan ... adlı şirketin müşterilerine ücretsiz hizmet sunmak için kiralanmıştır” gibi bir ifade ile değiştirildi.
Yeni beliren arkadaşlara “Park ne kadar?” diye sordum.
Bir yayadan bu sorunun gelmesi elbette tuhaf ama arkadaş “20 TL” dedi.
“Daha önce 7 TL idi” dediğimde sadece “Ya bırak bu işleri canım abim” gülümsemesiyle konuyu geçiştirdi.
Çatır çatır para basan bu “ara sokağa kondu otopark”ın kirası için ne kadar ödediklerini filan soramadım, sorsam da bilmezdi veya cevap vermezdi oradaki görevli.
Ama İSPARK’ın neredeyse Sabancı Holding’in iki katı sayıda yönetim kurulu üyesine sahip şirket bence bu ve benzeri konular takip ederek zararlarının izini sürebilirler.
“İstanbul’da zarar eden otopark” İstanbul’u biraz olsun bilen birinin inanmakta zorluk çekeceği bir durumdur.
Bence yönetim şemalarını ve şekillerini biraz incelesinler.
Gedik olduğu çok açık!
Zarar eden otopark?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 30 şirketten 11’inin 2018’in üçüncü çeyreğinde toplamda 94 milyon TL zarar açıklamasına haberlerde rastladık.
İstanbul Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Hakkı Sağlam’ın verdiği soru önergesiyle ortaya çıkan zarar şemasında ikinci sırada İSPARK yer alıyordu.
“Park yeri bulmanın hep sorun olduğu İstanbul’da hem de peşin para ile çalışan” İSPARK’ın zarar etmesi “Bu ne biçim iş?” şeklinde eleştirildi.
Daha önceki yıllarda da zarar ettiği yazılan çizilen, her seferinde “Biz zarar etmiyoruz, kâr amacı da gütmüyoruz. Her ay ciromuzun yüzde 25’ini İBB’ye kira olarak aktarıyoruz” şeklinde bir karşı açıklamayla göğüslenen bu durum yeni değil.
Konuyla ilgili haberlerde 2017 yılında Sayıştay’ın raporu şöyle hatırlatılıyordu:
“Sayıştay’ın 2017 raporunda İSPARK tarafından işletilen 225 otoparkın sadece 52 tanesinin ruhsatlı olduğu, İSPARK dışında belediyenin işlettiği kalan 719 adet otoparkın ise ruhsatsız olduğu tespit edilmişti. Kaba bir hesapla 892 otopark hiçbir vergi ödemeden belediye tarafından işletiliyordu...”
İSPARK son “Zarar etti” haberleri üzerine yine bir açıklama yaptı ve konuyu “mevsimsel düşüş”e bağladı.
İstanbul’da park eden araç sayısını hangi mevsim etkileyebilirmiş (bu durumda yaz!) bilemedim ama herhalde vardır bir bildikleri!
İSPARK web sayfasında misyonunu “Güvenle park ve güler yüzle hizmet anlayışı ile ulaşım araçlarının parklanma ihtiyacını karşılamak” şeklinde duyuran bir şirket.
“Otomobilin parklanma ihtiyacını” ilk kez duydum ama “otomobil kullanan” biri değilim, herhalde ondandır cehaletim.
Neticede 17 kişiden oluşan, herhalde hepsi şehircilik vesaire konusunda uzman bir yönetim kuruluna sahip İSPARK. Koca Sabancı Holding’in yönetim kurulu 9 kişiden oluşuyor, 17 kişi herhalde daha çok çalışır, daha fazla fikir üretir ve İSPARK’ı hak ettiği yere taşır!
Kendilerine küçük bir gözlemimi paylaşarak yardımcı olmak isterim İstanbullu bir vatandaş olarak.
İstanbul’un göbeğinde, evime yakın sayılabilecek bir ara sokak var. Sıklıkla geçtiğim bu sokakta bundan birkaç yıl önce bir İSPARK görevlisi belirdi.
Hoşsohbet bir arkadaştı, selamımız sabahımız oldu zaman içinde. Hal hatır sormaca, küçük futbol muhabbetleri filan...
Bundan 3 ay kadar önce İSPARK tabelası altında yaz-kış görev yapan o arkadaş gitti ve “sivil giyimli” başka insanlar belirdi o noktada.
İSPARK tabelası da “Burası İSPARK’tan ... adlı şirketin müşterilerine ücretsiz hizmet sunmak için kiralanmıştır” gibi bir ifade ile değiştirildi.
Yeni beliren arkadaşlara “Park ne kadar?” diye sordum.
Bir yayadan bu sorunun gelmesi elbette tuhaf ama arkadaş “20 TL” dedi.
“Daha önce 7 TL idi” dediğimde sadece “Ya bırak bu işleri canım abim” gülümsemesiyle konuyu geçiştirdi.
Çatır çatır para basan bu “ara sokağa kondu otopark”ın kirası için ne kadar ödediklerini filan soramadım, sorsam da bilmezdi veya cevap vermezdi oradaki görevli.
Ama İSPARK’ın neredeyse Sabancı Holding’in iki katı sayıda yönetim kurulu üyesine sahip şirket bence bu ve benzeri konular takip ederek zararlarının izini sürebilirler.
“İstanbul’da zarar eden otopark” İstanbul’u biraz olsun bilen birinin inanmakta zorluk çekeceği bir durumdur.
Bence yönetim şemalarını ve şekillerini biraz incelesinler.
Gedik olduğu çok açık!