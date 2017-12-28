Yükselirsin sapık kardeş, merak etme sen

Konya’da Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Ercan Harmancı adlı şahıs sosyal medya hesabında sapıkça bir “samimiyet krizi” geçirmesinin bedelini artan kamuoyu baskısı sayesinde böyle ödedi.

Öğretmenlikten men edilmedi, “kapalıya” alınmadı, açığa alındı...

Beden dersindeki öğrencilere bakıp kendince şöyle bir felsefe geliştirmişti bu şahıs...

“Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...”

“Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar... Beden dersinde eşofman giyen kız öğrenci zina yapmıştır... Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi...”

“Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor...”

SEN SEVME MUSTAFA KEMAL’İ

Bu zihniyetin mütemmim cüzü olarak “Atatürk’e kafayı takmak” da geliyor elbette...

“Mustafa Kemal’i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz...” buyurmuş bastıramadığı sapıklığını sosyal medyaya salan bu şahıs.

Bu kafaya “Sen zaten bu kafayla sevme Mustafa Kemal’i” demek lazım, cevap vermek bile gerekmeyen türden bir zavallılık...

20 yıldır bu zihniyetle öğrenci yetiştiren, felsefe öğretmesi gereken kız çocuklarına “zinacı” gözüyle bakan bu şahıs eğitim sistemindeki “tek” örnek midir sizce?

Mümkün mü böyle bir şey?

Sırtında onu koruyan bir el hissetmese, en azından zırvalarına sessiz kalarak 20 yıl bu sapık kafayla görev yapmasına imkân sağlayan sistemin gücünü kendinden yana görmese böyle pervasızca dökebilir miydi içindeki leş düşünceleri...

Açığa alınmış...

Kâğıtları bu sapkın zihniyete sürekli joker gelecek şekilde dağıtan sistem kendisini açığa alamayacağına göre “sapıkça samimiyet krizi” geçirerek “kendi başını yakan” bu şahsı açığa almış işte.

Merak etmesin geleceği parlaktır...

Yükselerek dönersin sapık kardeş, endişeye mahal yok...