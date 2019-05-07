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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

Yol uzun, tatil kısa

7 Mayıs 2019

KIYMETLİ okur...

Tatil mi dersiniz, biraz uzaklara kaçıp başka sesler duyarak sakinleşmeye duyulan acil bir ihtiyaç mı, orasını size bırakayım. Yol uzun, bu kaçamak ise yola kıyasla kısa olacak. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle huzurlarınızdan bir süreliğine çekiliyorum. Baki selam...

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