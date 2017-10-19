Yoksulun ölümü yoksulun kömürü

ŞIRNAK’ta kaçak çalıştırıldığı belirlenen kömür ocağında göçük meydana geldi, 7 işçi hayatını kaybetti, bir madenci de hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2013’ten beri o bölgenin kapalı olduğunu, ocağın ruhsatsız olduğunu duyurdu.

Savcılık soruşturma başlattı.

Yüklenici firmadan 3 kişi gözaltına alındı.

Saat 14.30’daki göçükte hayatını kaybeden işçiler gece toprağa verildi.

Ve konu kapandı!

Bu noktadan sonra konunun kapanmaması gerektiğiyle ilgili cümleler kuracağım ama birbirimizi kandırmayalım.

Bu konu kapandı!

4 YILDA 18 İŞÇİ

Kapanmayacak da ne olacak?

“Maden ruhsatsızmış vay canına...” denildi mi, denildi.

3 kişi gözaltına alındı mı, alındı.

Ölen işçiler dualarla toprağa verildi mi, verildi.

Üzüntülü demeçlerden seçmeler yayınlandı mı, yayınlandı.

Fıtrat mıtrat, bitti gitti işte...

Bu konu kapandı! “Nasıl olur?” demeyin.

Şırnak’ta kömür ocaklarını bakanlık kapatmış, valilik yasaklamış; sonra geçen 4 yılda 18 işçi ölmüş.

Onlar nasıl kapandıysa, bu olay da kapanır!

NE BİÇİM SORULAR BUNLAR?

Cudi Dağı’nın dibinde, 2013-2014’te kapatılan bir ocağın nasıl olup da “kaçak” ve “gizli” çalışabildiğini aklımız almayabilir...

Bazı muhalefet milletvekillerinin “Bu kadar sıkı güvenlik uygulanan bir bölgede kaçak ocak olur mu?” sorusu niyet okuma testlerimizden geçer not almayabilir...

Ama biraz yakınlaşalım kömüre, öyle bakalım...

2015’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesine cevap verirken “2003-2015 arasında 2.3 milyon aileye kömür yardımı yapıldığını, 20 milyon tondan fazla kömür dağıtıldığını” söylemişti.

Bu devletin yardımı...

KOVA KOVA, KAMYON KAMYON

2015’te sadece İstanbul’da 85 bin aile kömür yardımı için başvurmuş; doğalgaza selam olsun!

Vakıflar, dernekler, yerel yönetimler, siyasi partiler, aracılar, yükleniciler, nakliyeciler, taşeronlar, ustabaşılar, zarfçılar, tokatçılar vesaire derken devleşen, iştahları arşa kadar açan bir pasta beliriyor işte...

Kömür kova kova, kamyon kamyon dağılıyor; para kova kova, kamyon kamyon geliyor.

Şırnak’ta kaçak ocaktan çıkan kömürün 20 ilde “sosyal yardım ve dayanışma vakıflarınca” ücretsiz olarak dağıtıldığı not düşülmüştü dün haberlerde...

“Yoksulun kömürü, yoksulun öldüğü göçükten çıkıyor, görün” diyeceğim...

“Kimlerin cebi şişiyor, kimler güç devşiriyor, kim göz yumuyor? Bilin” diyeceğim...

Ama konu kapandı değil mi?

Konu kapandı...