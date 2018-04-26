Yazık, zarar etmeseler bari...

“Kanun yapımı (siyaset) ve sosis üretimi halkın gözü önünde yapılmamalıdır; ikisi de mide bulandırır...”



Siyaset sahnesindeki durumun mide değilse de kafa bulandırıcı olduğu konusunda sanırım çoğumuz hemfikirdir.



Sosis üretimini ise muhabirlik yıllarımda görmüştüm; “John Godfrey Saxe doğru konuşmuş millet, sessizce dağılalım” demekle yetineyim.



Hal böyleyken heves duyanı artar ama eksilmez siyasetin...



Kimi ideallerinin, kimi bir unvanın, kimi güce yakın durmanın, kimi de ballı börek/tatlı çörek hayallerinin peşinde koşarak gelir...





MASRAFI KURTARMIYOR

Ne zaman milletvekillerinin maaşlarından, eşsiz sağlık hizmetleri veya çifte emeklilik gibi avantajlarından bahsetsem muhakkak “Vallahi o iş bildiğin gibi değil, masrafı bile kurtarmıyor” telefonu gelir.



Harcamalarını duyunca, şikâyetlerini dinleyince hak verdiğim de oluyor tabii.



Bu sebepten “Tuttuğunuz altın olsun ey erenler, ey babayiğitler, ey gönlü geniş kahramanlar!” makamından okuyalım yazının bundan sonrasını.



Erken seçimin “Hızlı (Speedy) Gonzales” gibi gündeme dalmasının ardından siyasi partiler “aday olmak isteyen adayların” yatırmaları gereken ücretleri açıklamaya başladı.



24 Haziran’da 600 vekil seçilecek. Toplam kaç kişinin aday adayı olacağını kestirmek mümkün değil fakat partilerin kasalarının epeyce düzeleceğini söyleyebiliriz.





PAMUK ELLER CEBE

En cep yakanı yine CHP... Aday adayı olmak için 10 bin TL, dosya ücreti olarak da 1000 TL ödemek gerekecek. 2015 seçimlerinde 7 bin 500 TL idi başvuru ücreti...



Okuduğum haberlerde rastlayamadım ama kadınlar, engelli vatandaşlar ve gençlerden bu ücretin üçte biri alınıyordu geçen seçimlerde; aynı uygulama devam edecektir herhalde.



İktidar partisi AKP de zam yapmış. Erkek aday adayları 6 bin TL, kadın adayları 3 bin TL ödeyecek ki 2015’te erkekler 5 bin TL, kadınlar 2 bin 500 TL yatırıyordu.



AKP’de ilgi çeken bir detayı da paylaşayım. 2015’te engelli aday adaylarından ücret alınmıyordu. Bu yıl raporlarını da beyan ederek 1000 TL ödeyecek engelli vatandaşlar.



MHP de 2015’te 2 bin TL olan ücreti 2 bin 500 TL’ye yükseltmiş. Gaziler ve engelli vatandaşlar ücretsiz başvuru yapabiliyor...



HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi, BBP, BTP, DP’nin şartlarıyla ilgili bir veriye dün bu yazıyı yazarken ulaşmak mümkün değildi.



Ama HDP 2015’te erkek adaylardan 2 bin TL, kadınlardan ve 27 yaş altı gençlerden 1000 TL alırken, engelli vatandaşlardan ücret talep etmiyordu.





‘PIRAVO, PIRAVOOO!’

Vatan Partisi hiç ücret istemiyordu. Saadet Partisi 1000 TL, BBP ise 500 TL istiyordu. Bu iki partinin de engelli vatandaşlarımızdan ücret talep etmediğini hatırlatayım.



100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı’na aday olacakların da 131 bin 680 TL ödeyeceğini, adaylığın YSK tarafından onaylanmasının ardından bu paranın iade edileceğini de hatırlatayım...



İş tabii bu parayı yatırmakla bitmiyor.



“Aday olanın eli tutulmaz” demişler; dememişlerse de desinler bir zahmet çünkü afişi, şapkası, eşantiyonu, giydirilmiş/giydirilmemiş aracı filan derken cepler boşalıyor.



Bu yiğitlere, bu millete/lidere hizmet aşkıyla parayı saçıp savuran koçyiğitlere “Pıravo, pıravooo!” demek düşer bize bu durumda.



Yazık, zarar etmeseler bari...