Vay gidene vay kalana

(UYARI: Henüz diziyi veya final bölümünü izlemeyenler için ‘işleri berbat edecek’ türden bir yazı okumak üzeresiniz. K.A.)
BİR fenomene dönüşen, “gelmiş geçmiş en büyük televizyon dizisi” olarak anılan “Game Of Thrones/Taht Oyunları” hayranlarını her açıdan buruk bir hisle ardında bırakarak sona erdi.
200’den fazla ülkede yayınlanan Game of Thrones’un finalinden, hatta final sezonundan memnun olmayanların sayısı epeyce fazla, ki ben de onlardan biriyim.
8 sezona yayılan, yüz milyonlar tarafından soluksuz izlenen dizinin finalinde “mazbatanın” Bran Stark’a verilmesi bir umut olarak yansıtıldı...
Ama gördük ki ilk bakanlar kurulu toplantısında muhabbet kısa sürede genelev anılarına geldi. Viran olmuş Westeros, 7 krallık her yerinden kanıyor, beylerin, paşaların derdi bu...
Oysa neler hayal etmiştik geçen 7 sezon boyunca bu hayali coğrafyanın fantastik kahramanlarını heyecanla, aşkla, tutkuyla seyrederken...
Daenerys Targaryen, ezilenlerin sesi, ejderhaların ve yok sayılanların cesur anası, özgürleştirdiği halklardan kurduğu orduyla devirecekti zalimleri...
Gücü elinde tutanların acımasız rejimlerini başlarına çalıp tahta çıkarken özlenen eşitliği, adaleti, refahı ve huzuru getirecekti.
İtilmiş, istenmemiş, hor görülmüş, ölümüne bir yalnızlık nöbetine sürülmüş Jon Snow’la aynı cephedeydiler. Yanında, arkasında, önünde, sağında veya solunda ne fark eder? Daenerys ve Jon Snow’un olduğu yerde de vicdan, değer bilme, merhamet ve umut olacaktı.
Arya Stark olmaz mıydı? Bacak kadar kız çocuğuyken yüreğine dolan intikam hissiyle bir ölüm makinesine, bir “oh dedirtici”ye evrilen Arya da haksızlıklara aman vermeyecek bir geleceği garantileyecekti.
Ekonomi berbat vaziyetteydi. Nasıl olmasın? Bitmeyen savaşlar, huzursuzluklar, arada kendisine kutsiyet atfeden deli saçması bir tarikatın devleti ele geçirmesi gibi hadiseler... Üstlerine ölülerden oluşan bir ordu bile yürüdü gariplerin... Üretim yok, yatırım yok, Ar-Ge yok, katma değeri yüksek mal üretimi yok, krallıklar arası ticaret son derece kısıtlı... Tyrion Lannister bakacak artık o işlere kralı Bran’le beraber...
Taht uğruna, intikam uğruna, güç hırsıyla kendini kaybeden Daenerys sevdiceğinin vurduğu bıçakla öldü.
Onu vuran Jon Snow, yine yanında köpeği Ghost ile Kuzey’e sürgüne gittiğiyle kaldı...
Arya kendini denizlere, deryalara vurdu...
Yeni bir dünyaya, umutlu bir geleceğe dair hayaller fantastik bir âlemde, bilinmeyen bir zamanda, tanınmayan coğrafyalarda bile heba olup gitti...
“Bir dizinin hayranları finali beğenmeyebilir, ne bu yaygara kardeşim?” demeden önce yıkılan hayallere, o hayallerdeki dünyaya da bir bakmak lazım.
Neticede “umut” diye kurulan yeni sistemin ilk bakanlar kurulu toplantısını gördük.
Daenerys delirmeseydi iyiydi ya, neyse artık...
Ne diyeceksin?
Vay gidene...
Vay kalana...
Vay gidene vay kalana
(UYARI: Henüz diziyi veya final bölümünü izlemeyenler için ‘işleri berbat edecek’ türden bir yazı okumak üzeresiniz. K.A.)
BİR fenomene dönüşen, “gelmiş geçmiş en büyük televizyon dizisi” olarak anılan “Game Of Thrones/Taht Oyunları” hayranlarını her açıdan buruk bir hisle ardında bırakarak sona erdi.
200’den fazla ülkede yayınlanan Game of Thrones’un finalinden, hatta final sezonundan memnun olmayanların sayısı epeyce fazla, ki ben de onlardan biriyim.
8 sezona yayılan, yüz milyonlar tarafından soluksuz izlenen dizinin finalinde “mazbatanın” Bran Stark’a verilmesi bir umut olarak yansıtıldı...
Ama gördük ki ilk bakanlar kurulu toplantısında muhabbet kısa sürede genelev anılarına geldi. Viran olmuş Westeros, 7 krallık her yerinden kanıyor, beylerin, paşaların derdi bu...
Oysa neler hayal etmiştik geçen 7 sezon boyunca bu hayali coğrafyanın fantastik kahramanlarını heyecanla, aşkla, tutkuyla seyrederken...
Daenerys Targaryen, ezilenlerin sesi, ejderhaların ve yok sayılanların cesur anası, özgürleştirdiği halklardan kurduğu orduyla devirecekti zalimleri...
Gücü elinde tutanların acımasız rejimlerini başlarına çalıp tahta çıkarken özlenen eşitliği, adaleti, refahı ve huzuru getirecekti.
İtilmiş, istenmemiş, hor görülmüş, ölümüne bir yalnızlık nöbetine sürülmüş Jon Snow’la aynı cephedeydiler. Yanında, arkasında, önünde, sağında veya solunda ne fark eder? Daenerys ve Jon Snow’un olduğu yerde de vicdan, değer bilme, merhamet ve umut olacaktı.
Arya Stark olmaz mıydı? Bacak kadar kız çocuğuyken yüreğine dolan intikam hissiyle bir ölüm makinesine, bir “oh dedirtici”ye evrilen Arya da haksızlıklara aman vermeyecek bir geleceği garantileyecekti.
Ekonomi berbat vaziyetteydi. Nasıl olmasın? Bitmeyen savaşlar, huzursuzluklar, arada kendisine kutsiyet atfeden deli saçması bir tarikatın devleti ele geçirmesi gibi hadiseler... Üstlerine ölülerden oluşan bir ordu bile yürüdü gariplerin... Üretim yok, yatırım yok, Ar-Ge yok, katma değeri yüksek mal üretimi yok, krallıklar arası ticaret son derece kısıtlı... Tyrion Lannister bakacak artık o işlere kralı Bran’le beraber...
Taht uğruna, intikam uğruna, güç hırsıyla kendini kaybeden Daenerys sevdiceğinin vurduğu bıçakla öldü.
Onu vuran Jon Snow, yine yanında köpeği Ghost ile Kuzey’e sürgüne gittiğiyle kaldı...
Arya kendini denizlere, deryalara vurdu...
Yeni bir dünyaya, umutlu bir geleceğe dair hayaller fantastik bir âlemde, bilinmeyen bir zamanda, tanınmayan coğrafyalarda bile heba olup gitti...
“Bir dizinin hayranları finali beğenmeyebilir, ne bu yaygara kardeşim?” demeden önce yıkılan hayallere, o hayallerdeki dünyaya da bir bakmak lazım.
Neticede “umut” diye kurulan yeni sistemin ilk bakanlar kurulu toplantısını gördük.
Daenerys delirmeseydi iyiydi ya, neyse artık...
Ne diyeceksin?
Vay gidene...
Vay kalana...